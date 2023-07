Elena Sofia Ricci: “Lasciare personaggi amati come Suor Angela è sempre difficile, ma anche necessario” E sull’addio alla serie Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci commenta: “Io dico mai dire mai nella vita, la parola fine si leva e si mette”.

A cura di Daniela Seclì

Elena Sofia Ricci ha rilasciato un'intervista a Today, in occasione del Premio Maximo ricevuto come Migliore attrice per il ruolo di Teresa Battaglia interpretato nella serie Fiori sopra l'inferno. Così, l'attrice è anche tornata a parlare di uno dei personaggi da lei interpretati che le hanno permesso di entrare nel cuore degli spettatori, quello di Suor Angela nella fiction Che Dio ci aiuti.

Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci interpretava Suor Angela

Elena Sofia Ricci, intanto, ha chiarito che non è detto che quello a Suor Angela sia un addio. Tuttavia, riconosce che a un certo punto ha avvertito di dover operare un cambiamento. Da sempre, l'attrice si divide tra teatro, cinema e tv e non intende rinunciare a questa possibilità:

Dire addio a Suor Angela – io dico mai dire mai nella vita, la parola fine si leva e si mette – però certamente non sarò più così presente. Io ho fatto tante serie. Per alcuni era difficile lasciare Caro Maestro, per alcuni Orgoglio, per altri I Cesaroni. Lasciare personaggi amati è sempre difficile, ma penso anche necessario, perché arriva un momento in cui c'è bisogno di cambiare ma anche per il pubblico.

L'affetto per Francesca Chillemi

Elena Sofia Ricci, però, conserva un grande affetto sia nei confronti della serie Che Dio ci aiuti, che del cast. Soprattutto per Francesca Chillemi, con cui ha lavorato sin dall'inizio: "Che Dio ci aiuti è stata la serie che ho frequentato più a lungo. Addirittura sette stagioni, anche se nella settima ci sono stata poco. Per me è una famiglia, un porto sicuro, un luogo dove si sta bene, una comfort zone. Però troppo comfort…dopo un po' devo cambiare". E ha concluso: