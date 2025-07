Dino Giarrusso fa chiarezza sulla presunta lite con Veronica Gentili: “Che idiozia, ci siamo fatti una risata”

Il 9 luglio Veronica Gentili ha festeggiato il suo quarantatreesimo compleanno. In quell'occasione ha condiviso sul suo profilo Instagram i messaggi di auguri ricevuti da parte di persone care. Anche Dino Giarrusso le ha fatto i suoi auguri pubblicamente, ma la conduttrice dell'Isola dei famosi non li ha condivisi. Così, è nata l'indiscrezione secondo la quale i due avrebbero litigato. In queste ore, è arrivata la replica dell'ex naufrago.

Dino Giarrusso fa chiarezza sulla presunta lite con Veronica Gentili

Dino Giarrusso, in un'intervista rilasciata a Superguida Tv, ha commentato le indiscrezioni secondo le quali la mancata condivisione – da parte di Veronica Gentili – dei suoi auguri di compleanno, sarebbe motivata da una certa tensione tra loro. Il cinquantenne ha smentito:

È una totale idiozia, Veronica è una mia amica da tantissimi anni. È stata molto brava e imparziale nella conduzione all’Isola, non ha fatto sconti a nessuno di noi e il pubblico l’ha adorata.

Quindi ha spiegato che la conduttrice dell'Isola dei famosi ha deciso di non condividere i messaggi di auguri ricevuti dagli ex naufraghi: "Se avesse ricondiviso i miei e non altri sarebbe stato antipatico". Quindi ha concluso: "Non ti nego che le ho mandato tutti gli screenshot di quello che era stato scritto e ci siamo fatti una grande quantità di risate”.

La replica alle critiche

Dino Giarrusso, poi, ha replicato a coloro che lo hanno criticato per la decisione di partecipare a un reality come L'isola dei famosi: "Qualcuno sui social mi ha scritto “Come ti sei ridotto!”, gli rispondo che sono molto orgoglioso se mi guardo indietro". E ha concluso ribadendo di essere contento di aver fatto questo salto nel vuoto: