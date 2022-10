“Dammi due minuti”, Teo Mammucari si emoziona parlando di sua figlia

Teo Mammucari, grande protagonista delle ultime stagioni su Mediaset, è uno degli ospiti del giorno a "Verissimo". Il comico e conduttore si emoziona quando parla di Julia, la figlia che è nata dal rapporto sentimentale con Thais Souza: "Non si diventa mai adulti coi figli, è difficile trattarli da bambini". Poi si commuove quando deve parlare di lei e chiede alcuni minuti a Silvia Toffanin: "Hai una squadra che sa lavorare", commenta dopo aver visto la clip molto toccante.

Dopo essersi ripreso, Teo Mammucari parla così della figlia Julia, nata dall'amore con Thais Souza Wiggers, la ex velina con cui il conduttore de Le Iene e giudice di Tu sì que vales, è stato insieme. "Proprio ieri è venuta a stare da me", ha ricordato.

Sono un padre molto attento, scherzo tutto il tempo con lei e io non riesco a trattarla come una persona adulta. Lei non è più una bambina, è una adolescente, ha 14 anni, è in piena adolescenza. Per me è una bambina. Io geloso? No, non sono geloso. Chi la vede dice che è bellissima, tutti mi dicono che sarei diventato geloso, ma non lo sono. Credo che i bambini debbano vivere la loro intimità e la loro sessualità, non sono geloso, sono protettivo, questo sì. Devo sapere dove sta.