Corrado Tedeschi svela: “Mi hanno contattato per partecipare al Grande Fratello”

Corrado Tedeschi, in un'intervista rilasciata al settimanale Gente, ha svelato di essere stato contattato dagli autori del Grande Fratello per partecipare alla prossima edizione del reality. Ricordiamo che il programma tornerà su Canale5 a settembre e sarà condotto da Alfonso Signorini. Opinionista, Cesara Buonamici.

Nel corso dell'intervista rilasciata a Gente, è stato chiesto al conduttore se gli abbiano proposto di partecipare ad alcuni reality. La risposta è stata affermativa. Secondo quanto dichiarato dal settantunenne, lo avrebbero contattato in passato per l'Isola dei famosi e di recente per partecipare al Grande Fratello:

Qualche anno fa mi hanno contattato per l'Isola dei famosi, dovevo partecipare con mia figlia. E di recente mi hanno telefonato per il Grande Fratello. Vedremo. Ho avuto un tono un po' guardingo, ho chiesto delucidazioni su certe condizioni. Detto questo, mi è molto piaciuta questa rivoluzione educata che Berlusconi sta mettendo in atto, una scelta coraggiosa e bellissima.

Da tempo, Corrado Tedeschi è assente dal piccolo schermo. Il conduttore ha dichiarato di fare teatro: "Una grande passione che condivido con mia figlia Camilla, con cui ho portato in scena uno spettacolo che ha avuto un grande successo, Partenza in salita. E per l'anno prossimo sto preparando Plaza suite, un capolavoro di Neil Simon, che per me è lo Shakespeare della commedia brillante". Ha ammesso, tuttavia, di sentire la mancanza della lucina rossa. E ha concluso: