Corrado Nuzzo e Maria Di Biase: “Siamo stati amanti, poi sempre uniti per 25 anni” Il 5 settembre inizia Pour Parler, il nuovo programma targato Rai condotto da Maria Di Biase e Corrado Nuzzo. I due lo raccontano in un’intervista: “Chiacchieriamo amabilmente divertendoci”. E sul loro rapporto: “Ci siamo fatti una promessa: stiamo ancora 5 minuti insieme e vediamo come va”.

A cura di Sara Leombruno

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono uniti più che mai, sia sentimentalmente che professionalmente, e dal 5 settembre saranno protagonisti di Pour Parler in seconda serata su Rai 2 ogni martedì e mercoledì per tre settimane. Lo show avrà il format di un talk show, in cui i comici, accompagnati da Francesco De Carlo, daranno vita a un dibattito su diversi argomenti – lavoro, amore, quotidianità – insieme a due ospiti vip e al pubblico presente in studio: "Chiacchieriamo amabilmente divertendoci, passando dal serio al faceto in maniera elegante", affermano in un'intervista a Vanity Fair. Per Nuzzo e Di Biase si tratta di un'opportunità di crescita individuale, ma soprattutto di coppia: "Dopo un po' di tempo il rapporto ha bisogno di fare la revisione – scherzano – Ci siamo fatti una promessa: stiamo ancora 5 minuti insieme e vediamo come va. Fortunatamente erano rinnovabili, visto che stiamo insieme da 25 anni".

"Noi amanti per quasi un anno"

Per Nuzzo e Di Biase il nuovo programma è un traguardo raggiunto, visto che inizialmente la carriera da comici sembrava solo un sogno lontano: "Da piccolo avrei tanto voluto fare il meccanico di moto. Dopo ho, però, incontrato Maria – confessa Nuzzo – Mi sono appassionato al teatro giovanissimo ma, a un certo punto, sentivo che nel mio curriculum mancava una grandissima comica con cui condividere i viaggi in macchina e le serate". "E anche il letto", ribatte Di Biase, che dal canto suo voleva diventare una "cantante astronauta": "Avevo già capito che con un solo lavoro è difficile sbarcare il lunario. Io il pallino del teatro l'ho avuto la prima volta dopo il liceo – continua – ma mio padre non gradì, così ripiegai su Matematica. Al terzo anno, però, ho sentito il bisogno di fare qualcosa di creativo, mi sentivo troppo capra. Allora mi sono iscritta a un corso di teatro e ho trovato Corrado come insegnante". Da lì, tutto è accaduto in modo naturale: "Siamo diventati amici e tutto è degenerato: siamo stati amanti per quasi per un anno – confessa l'attrice e regista – Durante quei mesi Corrado ha avuto l'amante fissa e la fidanzata mobile, visto che ne cambiava tante. Io lo presentavo alle mie amiche, volevo che si mettessero con lui, ma a un certo punto mi dicevano: ‘Secondo noi piace a te'".

Maria Di Biase e Corrado Nuzzo, foto Instagram

Comici per lavoro e anche nella vita di tutti i giorni

Alla domanda se fosse vero che i comici siano spesso sotto tono nella vita reale, Nuzzo risponde serio: "È vero che tanti comici sono così, ma nel nostro caso essere in due aiuta. Abbiamo messo in scena talmente tante volte la coppia in crisi che ormai riconosciamo il meccanismo e, quando litighiamo, ripetiamo le stesse battute dette sul palco". In effetti, sembra che i due risultino addirittura più simpatici dal vivo, rispetto che in scena: "È proprio così – conferma Di Biase – Però, certo, capita che per strada qualcuno ci fermi e ci dica: ‘Fammi una battuta'. ‘E tu curami una carie', rispondo io".