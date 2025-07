Colpo di scena per Valeria Fabrizi: “Interpreterò Suor Costanza ma nella serie Don Matteo, sono contentissima”

Ottime notizie per i fan di Valeria Fabrizi e del personaggio della frizzante Suor Costanza. L'attrice ha rivelato che tornerà a vestire l'abito da suora ma nella serie Don Matteo 15. Proprio così. Il personaggio resterà lo stesso di Che Dio ci aiuti ma interagirà con i protagonisti della serie portata al successo da Terence Hill e che vede attualmente protagonista Raoul Bova.

Valeria Fabrizi nel cast di Don Matteo

Valeria Fabrizi ha rilasciato un'intervista a Spettacolomania.it. L'attrice ha rivelato un'importante novità per la sua carriera di attrice. Interpreterà il personaggio di Suor Costanza della serie Che Dio ci aiuti, ma nella nuova stagione della fiction Don Matteo:

Che Dio ci aiuti? Sono entrata in una cosa più bella per me in questo momento. Sono in Don Matteo. Il ruolo sarà sempre quello di Suor Costanza. È una cosa che ho chiesto io. Sono contentissima. Sono felice di lavorare con dei colleghi nuovi, anche perché ci aiutiamo con delle idee per fare il meglio. Ho voluto fare questa cosa, che sarà divertentissima, per cambiare.

E non è tutto. Ci sono altri importanti progetti che la vedono protagonista: "Il 21 settembre, poi, andrà in onda La ricetta della felicità con tanti altri attori come Cristiana Capotondi. Un lavoro molto bello, non perdiamo l'occasione di vederlo. Interpreterò una signora benestante di Milano, ho una parrucca bianca che mi dona molto".

Valeria Fabrizi e la diatriba su Che Dio ci aiuti

Nei mesi scorsi, Valeria Fabrizi aveva dichiarato: “Mi volevano fare fuori da che Dio ci aiuti per via della mia età, mi sono battuta per tornare a interpretare suor Costanza”. La sceneggiatrice Elena Bucaccio, intervistata da Fanpage.it, tuttavia ha chiarito che l'affetto nei confronti dell'attrice non è mai venuto meno e che il set di Che Dio ci aiuti l'accoglierà sempre a braccia aperte: