Valeria Fabrizi: "Volevano farmi fuori da Che Dio ci aiuti per la mia età, ma io non mollo" L'attrice che interpreta Suor Costanza ha raccontato a La Vita in Diretta dei suoi sospetti legati al tentativo di eliminare il suo personaggio da Che Dio ci aiuti: "Ma dico, siete pazzi? È come togliere Frassica da Don Matteo".

A cura di Andrea Parrella

È ripartito Che Dio ci Aiuti e non poteva fare a meno di uno dei suoi personaggi iconici, quello di Suor Costanza, interpretato da Valeria Fabrizi dal 2011. Una certezza assoluta per il pubblico, ma a quanto pare non per la produzione, visto che l'attrice ha raccontato a La Vita in Diretta che il suo personaggio rischiava di non essere confermato: "È un ritorno in punta di piedi perché io non ci dovevo proprio essere. Mi sono battuta per fare Suor Costanza. Eh, sì: l’avevano proprio completamente eliminata. Perché, avendo una certa età pensano sempre che… e io invece qua sto, non mollo!". Una frase che Fabrizi ha accompagnato con il segno della croce.

Il racconto di Valeria Fabrizi a La Vita in Diretta

L’attrice si è tolta qualche sassolino dalla scarpa parlando dell'ottava stagione della serie, raccontando il retroscena legato al tentativo di fare fuori il suo personaggio: "Dico: ma siete pazzi? È come togliere Frassica da Don Matteo. È la parte comica, brillante, la leggerezza". Quindi ha aggiunto alcuni dettagli sui presentimenti rispetto alla possibile eliminazione del suo personaggio: "E questi mi volevano far fuori. Ho cominciato a sospettarlo nell’edizione passata, perché prima mi fanno fare un incidente con la macchina, poi con la moto, poi m’hanno mandato all’ospedale. Ho detto alla Chillemi: non è che mi fanno fuori?! E lei: ma figurati, suor Costanza non può… e invece sì!".

Il ritorno di Suor Costanza il 13 marzo

Intanto Che Dio ci aiuti è ripartita e tornerà con il terzo appuntamento del 13 marzo in cui gli spettatori assisteranno al quinto e al sesto episodio intitolati rispettivamente La vita che vorrei e Madri. Nella fiction, oltre a Valeria Fabrizi, anche Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci e Giovanni Scifoni. Proprio nel terzo appuntamento vedremo il ritorno di Suor Costanza. Inoltre, tra Lorenzo e Azzurra ci sarà uno scontro che, tuttavia, sfocerà in un avvicinamento.