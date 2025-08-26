Clementino: “Ero tossicodipendente, oggi vorrei avere dei figli”

Nel passato di Clementino un momento buio segnato dalle dipendenze. Oggi la sua vita è completamente cambiata. È innamorato e desidera diventare padre.

Clementino è in un periodo molto importante della sua vita. Sotto il profilo sentimentale, è felicemente fidanzato con Roberta e sente il desiderio di diventare padre. Con la meditazione e la passione per la lettura ha trovato il giusto equilibrio. Anche la carriera va a gonfie vele. Sarà protagonista di due programmi televisivi con Antonella Clerici.

Clementino parla della dipendenza e della sua nuova vita

Clementino, in un'intervista rilasciata a Repubblica, è tornato a parlare del suo difficile passato. L'artista stava toccando il fondo, ma ha trovato la forza di risalire: "Ero tossicodipendente, sono stato in comunità. Si può uscire dalle dipendenze". Oggi ha accanto una donna che ama, Roberta, e vorrebbe avere dei figli. Qualche settimana fa, l'artista ha raccontato a Fanpage.it come la meditazione si sia rivelata fondamentale per superare i periodi più difficili della sua vita. Ha iniziato a praticarla nel 2023 e oggi, quando si tratta di stilare la classifica delle cose che ama, la mette allo stesso livello della musica. La pratica tre volte al giorno e così, è riuscito a conoscere meglio se stesso, a lasciare andare ciò che è superfluo e ad accettare l'inevitabile cambiamento di tutte le cose. Un'altra passione che ha iniziato a coltivare è quella per la lettura. Oggi legge anche dai quaranta ai cinquanta libri all'anno.

Sarà impegnato in due programmi TV con Antonella Clerici

Ad attendere Clementino diversi impegni televisivi. Il cantante affiancherà Antonella Clerici non solo nel programma The Voice, in cui tornerà a ricoprire il ruolo del giudice, ma anche nell'evento Suzuki Jukebox — La notte delle hit. In quest'ultimo progetto, il suo ruolo sarà quello del disturbatore, rispolverando quanto appreso ai tempi in cui lavorava nei villaggi turistici. Clementino è felice di intensificare i suoi impegni lavorativi con Antonella Clerici perché la conduttrice ha sempre creduto in lui. Ovviamente, l'artista non ha alcuna intenzione di lasciare la musica per la tv.