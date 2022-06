Caterina De Angelis, figlia di Margherita Buy: “Non sarò lo specchio di mia madre” L’attrice, protagonista di Vita da Carlo, ha raccontato il rapporto con sua madre: “Mi ha sempre spiegato che questo è un mestiere come un altro”.

Caterina De Angelis, figlia di Renato De Angelis e di Margherita Buy, ha vinto con Antonio Bannò il premio Biraghi Serie assegnato dal Sngci e riservato agli esordienti. Ma a La Stampa rivela: "Non avevo mai pensato di fare l'attrice". Caterina De Angelis, infatti, da piccola era molto timida. L'esordio in un corto diretto da Maria Sole Tognazzi poi l'ha lanciata e con Vita da Carlo è diventata nota al grande pubblico.

Il racconto del provino con Carlo Verdone

Caterina De Angelis è stata protagonista di Vita da Carlo, la serie tv prodotta da Amazon Prime Video con Carlo Verdone. Al quotidiano piemontese, racconta come è andata: "Ho fatto il provino su Skype, Carlo a un certo punto mi guarda e mi fa “ma tu sei la figlia di Margherita?". Cosa ha detto mia madre? È andata molto meglio di quanto pensassi. Lei non ha mai cercato di impedirmi niente. È molto protettiva, mi ha solo detto che questo mestiere comporta sacrifici e anche delusioni. Ma quando ha visto che ero felice, è diventata la mia prima supporter. Comunque i miei genitori mi hanno sempre tenuta con i piedi per terra, è il loro modo di essere".

Il rapporto con Margherita Buy

Una parentela come questa poteva anche essere ingombrante, ma Caterina De Angelis ha avuto un ottimo insegnamento. Ecco come ha raccontato del rapporto con Margherita Buy:

Leggi anche La reazione di Carmen Di Pietro che assiste al bacio tra il figlio Alessandro e Marialaura De Vitis