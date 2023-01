Carolina, figlia di Anna Pettinelli e amica di Edoardo: “Non penso che Antonella sia il suo tipo” Carolina Russi Pettinelli, amica di Edoardo Donnamaria, ha commentato il rapporto nato al Grande Fratello Vip tra il concorrente e Antonella Fiordelisi: “Non pensavo fosse il suo tipo. Penso che non rimarranno così, trovare un equilibrio è impossibile”.

A cura di Elisabetta Murina

Carolina Russi Pettinelli, figlia di Anna Pettinelli, è una cara amica di Edoardo Donnamaria. Ospite di Casa Pipol, la conduttrice radiofonica ha parlato del concorrente del Grande Fratello Vip e del suo rapporto con la coinquilina Antonella Fiordelisi, che sta facendo parecchio discutere sia dentro che fuori dalla Casa.

Cosa pensa Carolina Russi Pettinelli di Edoardo e Antonella

La figlia di Anna Pettinelli ha parlato di Edoardo ai microfoni di Casa Pipol, definendolo un "trascinatore, anima della festa",pur ammettendo che questo lato della sua personalità non ha ancora avuto modo di emergere. Poi il commento sulla ragazza che sta frequentando al GF Vip, Antonella, che non conosce ma che ritiene caratterialmente forte:

Non posso giudicarla tramite televisione. Conoscendo molto bene lui, non pensavo fosse il suo tipo. Non riguarda il fattore estetico perché è splendida, ma propio caratteriale. Credevo scegliesse una persona un pochino più semplice, lei invece ha una sua complessità. La famiglia di Edoardo sopporta le sue scelte. Amici in comune hanno detto che per ora sono ‘politicamente corretti' fino a che è lì dentro.

Edoardo e Antonella dureranno dopo il GF Vip? La risposta di Carolina Pettinelli

Carolina Pettinelli non crede che l'amore tra i due concorrenti del GF Vip possa durate anche una volta finito il reality. Certo, bisognerà aspettare la fine del gioco per saperlo con certezza, ma la speaker radiofonica crede che non riusciranno a trovare il loro equilibrio in un contesto diverso da quello della Casa: "Penso che non rimarranno così, fino alla fine del programma si lasceranno e riprenderanno, tra ‘cani' e ‘on cani' altre volte. Trovare un equilibrio è impossibile. Lui è un pò spazientito dalla Fiordelisi, ma in questa realtà è più facile". In conclusione la ragazza crede che Edoardo abbia le carte in regola per arrivare in finale, ma "deve mostrare altre sfumature del suo carattere".