Carlo Conti: “Stefano De Martino è forte e anche belloccio, in Rai c’è ricambio generazionale con lui e Cattelan”

Carlo Conti ospite a Dogliani nella prima giornata del Festival della Tv 2025. Dopo un primo passaggio sulla direzione artistica di Sanremo e sui primi brani Big che stanno arrivando per essere valutati per il Festival 2026, il conduttore ha parlato del ricambio generazionale che sta vivendo la Rai in questo momento storico: "Ora siamo noi sessantenni a rallentare piano piano e a dare spazio ai quarantenni come Alessandro Cattelan e Stefano De Martino". E su De Martino: "È forte e brillante, anche belloccio, basta con questi conduttori scuri in tv".

Il ricambio generazionale e il fenomeno De Martino

Carlo Conti, interpellato sul momento che sta vivendo la Rai, si è soffermato sul ricambio generazionale in corso: "Siamo in quella fase che somiglia a quel periodo in cui arrivammo io, Bonolis, Fazio e i senatori Pippo Baudo, Corrado, Raimondo Vianello, Mike Bongiorno hanno cominciato a rallentare. Ora siamo noi sessantenni a rallentare piano piano e a dare spazio ai quarantenni come Cattelan e De Martino".

Promosso a pieni voti Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi: "È in una fascia oraria importantissima. È giovane, forte, simpatico, brillante, ha alle spalle un bel po' di gavetta partita quando faceva il ballerino. Sta dimostrando tutta la sua forza e poi è belloccio. Basta con questi conduttori scuri in tv" scherza.

La commozione per Frizzi: "Ho fatto scelte importanti quando è scomparso"

Il conduttore si è poi commosso, come solitamente accade, nel parlare dell'amico Fabrizio Frizzi e del figlio Matteo: "È il momento in cui ho deciso di tornare a Firenze e di fare il pendolare. È stata la scomparsa di Fabrizio a farmi accelerare la decisione di tornare a Firenze e viaggiare […] Su Instagram metto poche cose, familiari, ma non faccio vedere mio figlio in faccia".

Quando Carlo Conti pensa di smettere di fare tv

Sulla possibilità di andare un giorno in pensiero e quindi di fermarsi del tutto: "A un certo punto dirò basta, lo dirò quando andrò al supermercato e nessuno mi chiederà una foto. Allora capirò che è il momento di smettere".