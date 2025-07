Brenda Lodigiani torna single, finita la storia con il compagno Federico Teoldi: “Ora ho scaricato Tinder”

Dopo anni di relazione e la nascita dei loro due figli Olivia e Tobia, è finita la storia tra Brenda Lodigiani e il compagno Federico Teoldi. A confermarlo è stata la stessa imitatrice e attrice in un’intervista: “Per ora non ho molta voglia di stare sul mercato”.

Dopo anni di relazione e la nascita dei loro due figli Olivia e Tobia è finita la storia tra Brenda Lodigiani e il compagno Federico Teoldi. A confermarlo è stata la stessa imitatrice e attrice in un'intervista: "Per ora ho scaricato Tinder".

Brenda Lodigiani conferma la fine della storia con Federico Teoldi

Brenda Lodigiani si racconta in un'intervista a Vanity Fair e ripercorre le origini della sua carriera. Oggi, ammette, diventare comici è diventato ancor più difficoltoso. Colpa della "gogna dei social e un numero inferiore di produzioni tv". Tra una chiacchiera e l'altra, l'imitatrice di Annalaisa a GialappaShow parla anche della sua vita personale e conferma la fine della storia con Federico Teoldi: "Ci siamo separati qualche mese fa. Senza entrare nei particolari, è andata così. Però ci siamo fatti il regalo più grande: Olivia e Tobia, sette anni e mezzo e quattro e mezzo", le parole.

Rimettersi in gioco dopo una lunga relazione è faticoso, per questo si è iscritta a Tinder, ma per ora si limita ad aver scaricato l'app: "Non è che io abbia troppa voglia di “stare sul mercato”, è un momento di grande soddisfazione personale e sono felice di poterlo condividere con la mia rete: i figli, le migliori amiche…".

Chi è Federico Teoldi, ex compagno dell'imitatrice e padre dei suoi due figli

Federico Teoldi è un nome che in pochi associano al mondo della televisione e dello spettacolo, ma che, nel suo ambito professionale, ha saputo ritagliarsi un posto di rilievo. Milano, la sua città, è anche la culla della sua carriera come direttore della fotografia. Tra i suoi successi più importanti, infatti, ci sono numerose collaborazioni con brand di fama mondiale. La sua vita privata, seppur lontana dai riflettori, è tra le cose a cui tiene di più e che spesso documenta sul suo profilo Instagram, dove è presente con il nome "fedeteoldi" e sul quale non mancano scatti che testimoniano l'affetto per la sua famiglia.