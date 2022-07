Brad Pitt non riconosce più i volti delle persone: “La cosa grave è che nessuno mi crede” La notizia, annunciata per la prima volta nel 2013, ritorna in una nuova confessione al settimanale GQ: “La cosa più grave è che nessuno dei miei amici mi crede”.

Brad Pitt continua a peggiorare con il suo disturbo neurologico. La notizia, annunciata per la prima volta nel 2013, ritorna in una nuova confessione al settimanale GQ. L'attore di Fight Club e Bastardi senza Gloria conferma che la sua malattia sta diventando più grave del previsto. Non riconosce neanche gli amici più stretti e i parenti, "la cosa più grave" rivela l'attore "è che nessuno mi crede".

Le parole di Brad Pitt

Brad Pitt si confessa, ma rivela anche che il disturbo di cui soffre non gli è stato mai ufficialmente riconosciuto e diagnosticato dal medico. L'attore spiega: "Nessuno mi crede! Voglio incontrare un'altra persona che ne soffre", ha dichiarato l'ex marito di Angelina Jolie che ha anche confessato di temere di aver dato in passato l'impressione di essere una persona distante e distaccata, proprio a causa di questa malattia. Brad Pitt sostiene di essere malato dal 2103 ed è per questo motivo che sono anni che si ritrova sempre più spesso a casa, senza uscire. Sempre a GQ, ha poi dichiarato di fare terapia: "È un'epifania, ti fa sentire pronto a ripartire". Inoltre, Brad Pitt ha smesso di fumare: "Non ho la capacità di fumarne solo una o due al giorno. Non fa parte del mio modo di essere. Per me o tutto o niente. Mi butto a capofitto nelle cose. Ho perso i miei privilegi".

Cos'è la prosopagnosia

La prosopagnosia è un deficit percettivo acquisito o congenito del sistema nervoso centrale che impedisce a chi soffre di questo disturbo di riconoscere i tratti d'insieme dei volti delle persone. È causata da una lesione bilaterale alla giunzione temporo-occipitale. Fu studiata nel XIX secolo da numerosi scienziati, tra questi John Hughlings Jackson e Jean-Martin Charcot. Il termine prosopagnosia si deve al neurologo tedesco Joachim Bodamer: è l'unione delle parole greche πρόσωπον (pròsopon), "faccia", e ἀγνωσία (agnosìa), "ignoranza".