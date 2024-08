video suggerito

Asia Argento su Anthony Bourdain: “Eravamo alcolisti e depressi ma ci siamo amati. Conservo il suo ricordo” Asia Argento è ospite del programma Storie di donne al bivio che verrà trasmesso martedì 27 agosto su Rai 2. A Monica Setta parla dell’adolescenza travagliata, del suo rapporto con l’alcol e dell’amore per lo chef Anthony Bourdain, morto suicida nel 2018. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Asia Argento è ospite del programma Storie di donne al bivio che verrà trasmesso martedì 27 agosto su Rai 2. Nell'intervista con Monica Setta parla del suo rapporto con l'alcol, la sua giovinezza, il rapporto con sua madre, la violenza subita e la dipendenza dalle droghe. L'attrice, 49 anni il 20 settembre, si apre anche sul compagno Anthony Bourdain, lo chef morto suicida nel 2018 quando stavano insieme: "Dopo di lui mai più un amore così".

Asia Argento: "Non tocco alcolici da tre anni e tre mesi"

Ai microfoni del programma Storie di donne al bivio, Asia Argento rivela di non toccare alcolici da tre anni e tre mesi: "Non è stato facile, in certi periodi bevevo anche al mattino. L'alcol è depressivo: più bevi e più stai male". Il rapporto problematico con l'alcol è iniziato quando era molto giovane: "Mi sentivo invisibile fin da ragazzina, ero così complessata che mi pareva di non avere neanche voce. Bevevo e mi sentivo viva. In questo modo ho perso tanti amici, trascorrevo intere giornate a letto con le tapparelle abbassate".

Asia Argento sull'amore con Anthony Bourdain: "Il ricordo di lui non mi abbandona"

Asia Argento parla di Anthony Bourdain, morto suicida nel 2018. L'attrice racconta quel momento con un grande trauma: "Quella sera Anthony era strano, aveva una voce petulante. Io invece ero allegra, il giorno dopo avrei dovuto iniziare X Factor: un passaggio finalmente felice, importante, dopo aver passato anni difficili per il #metoo e il caso Weinstein. Lui era ubriaco, ma era capitato anche altre volte. Aveva il problema dell'alcol, che avevo anche io". Sull'uomo che ha amato, aggiunge: "Dopo di lui mai più un amore così. Eravamo alcolisti e depressi ma ci siamo amati e il ricordo di lui non mi abbandona".

"Il buddismo mi ha aiutata per smetterla con alcol e droghe"

Dopo gli eventi traumatici che hanno segato la sua vita, Asia Argento ha scelto ricominciare. "Ho avuto un'illuminazione, dovevo salvarmi per me stessa e per le persone che avevo vicino. Ho iniziato a praticare il buddismo, che mi ha aiutata a fare spazio dentro di me – spiega a Monica Setta – Sono tornata nei gruppi di parola degli alcolisti anonimi: continuo a frequentarli e ogni giorno mi riprometto di non bere e di non usare droghe".