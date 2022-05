Antonella Elia: “Potrei condurre l’Isola dei Famosi” e spiega perché non è stata capita in tv La soubrette in una intervista inedita rilancia la sua carriera: “Penso che potrei condurre un programma come l’Isola dei famosi, anche se non sarei la conduttrice classica”.

Antonella Elia ha vinto l'Isola dei Famosi nel 2012 (l'edizione fu condotta proprio da Nicola Savino e Vladimir Luxuria in qualità di inviata), ma sente che potrebbe condurre il programma che ora è saldamente nelle mani di Ilary Blasi. Molto interessante l'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, a firma di Francesco Canino, ricca di spunti che aprono un inedito tema sul conto della ex valletta d'Italia: il rimpianto. "Lavorativamente pensa di avere avuto ciò che meritava?". La risposta sembra scritta sulla pietra: "Avrei potuto fare di più". Poi il rilancio: "Penso che potrei condurre un programma come l’Isola dei famosi, anche se non sarei la conduttrice classica".

L'intervista

Antonella Elia ha dichiarato che dal punto di vista lavorativo, avrebbe potuto fare certamente di più. Questa è stata la sua risposta integrale:

Avrei potuto fare di più. Penso che potrei condurre un programma come l’Isola dei famosi, anche se non sarei la conduttrice classica. Ma non sono stata capita o forse non mi sono fatta capire io. O semplicemente sono nata per fare la spalla: mi piace il gioco a due in scena, mi piace giocare come un animale astuto, mi piace lo scambio energetico e artistico. Chi pensa che fare la spalla sia semplice, non ha capito nulla

Il bilancio su La Pupa e il Secchione

Conclusa "La pupa e il secchione show", Antonella Elia ha raccontato il suo ruolo di giudice e le sue intemperanze redarguite anche da Barbara D'Urso, dopo la lite con Flavia Vento:

Sono stata sgridata perché le ho detto che la odio, ma mi riferivo al personaggio che incarna, non a lei che nemmeno conosco. Ma io lo dico lo stesso, anche se mi sgrida. Barbara (D'Urso, ndr) la amo, mi sento a mio agio con lei, mi piace come donna e come essere umano. Non mi abbandonerebbe anche se uscissi fuori dal seminato, troverebbe comunque il modo di aiutarmi.

E sulla tv di Barbara D'Urso: "Sì, mi piace. Barbara mette al centro la sua umanità e la prendono in giro perché dice “col cuore”. Ma lei il cuore ce lo mette davvero".

Il rapporto con Maria De Filippi

Antonella Elia è stata al centro delle polemiche dopo la partecipazione a Temptation Island Vip con Pietro Delle Piane, che in una dichiarazione a "Live – Non è la D'Urso" sembrò lasciare intendere che il programma era tutto preparato. Da quel momento in poi, i rapporti stessi tra la Fascino di Maria De Filippi, tra Barbara D'Urso e la stessa Mediaset avrebbero cominciato a farsi più tesi. Antonella Elia chiarisce: