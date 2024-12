video suggerito

Anticipazioni Belve, Vittorio Feltri: “Non ho tradito mia moglie, ho diversificato. Il Papa? Dice di pensarla come me” Le anticipazioni dell’intervista di Vittorio Feltri a Belve: dalla confidenza che a suo dire gli avrebbe fatto Papa Francesco al rapporto con la moglie Enoe Bonfanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni dell'intervista di Vittorio Feltri a Belve. Ospite della quinta e ultima puntata, in onda martedì 17 dicembre alle ore 21:20, l'ottantunenne ha svelato quello che a suo dire gli avrebbe confidato Papa Francesco durante un incontro privato. Poi, ha parlato del rapporto con sua moglie Enoe Bonfanti: “Non ho mai tradito mia moglie. Qualche volta ho diversificato”.

Le anticipazioni dell'intervista di Vittorio Feltri a Belve

Vittorio Feltri ha raccontato cosa gli avrebbe confidato Papa Francesco durante un incontro privato: “Sono stato ricevuto dal Papa e lui, quando mi ha visto tra le persone che stavano aspettando di conoscerlo, mi ha detto: ‘Io la conosco. Abbiamo gli stessi pensieri su molte cose’. E allora mi sono messo a ridere e ho detto: ‘Su che cosa, sulla fro**aggine per esempio?’ Lui si era espresso contro la fro**aggine”. Feltri fa riferimento all'espressione che lo scorso maggio fu attribuita al Sommo Pontefice. Francesca Fagnani gli ha fatto notare che il Papa si è anche espresso in modo inclusivo "dicendo ‘Chi siamo noi per giudicare'". E ha chiesto: "Ma la parola fro**aggine l’ha detta lei o Sua Santità?”. E Feltri: “L’ha detta Sua Santità e io gli ho detto che ero d’accordo con lui sulla fro**aggine. Ci mancherebbe che il Papa fosse favorevole alla fro**aggine”. La giornalista ha ammesso di non riuscire a credere che Feltri voglia offendere volontariamente, dal canto suo ritiene sia solo una provocazione. Ma il suo ospite ha proseguito dritto per la sua strada:

È una parola, cosa c’è di offensivo! Se sapessi che qualcuno ci sta male per quello che dico? Chissenefrega. A me non importa niente dei comportamenti sessuali degli altri.

I tradimenti alla moglie per "diversificare"

Vittorio Feltri ha parlato anche della morte della prima moglie dopo la nascita dei primi due figli. Da oltre 55 anni è sposato con Enoe Bonfanti:

Non ho mai tradito mia moglie. Lei ogni tanto mi dice "Tu mi hai tradito”, invece io qualche volta ho diversificato. Tradimento vuol dire un coltello infilzato tra le scapole, invece io ho diversificato. Mi sono distratto un attimo, un mese, cinque anni. Ho sempre diversificato. Se l'ho fatto dal primo giorno? Ho sempre diversificato, per rendere la vita meno noiosa.

Francesca Fagnani, allora, gli ha chiesto se ci sia un accordo con sua moglie: “No, figurati! Ha capito che qualche volta ho diversificato e me lo ha rimproverato. Eh ma non sono mica l’unico che ha diversificato! Mi tratti come se fossi un ladro, un assassino… Se mi sono mai innamorato mentre diversificavo? No, mai. Ma come fa uno a lasciare la moglie con cinque figli a casa. Solo un idiota può pensarlo".