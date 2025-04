video suggerito

Anna Tatangelo: "Mi sentivo sovrastata da tutto. Ero la compagna di Gigi, le canzoni erano sue, un continuo attacco" Anna Tatangelo si è raccontata nel podcast di Luca Casadei, One More Time, parlando di alcuni periodi particolarmente difficili della sua vita, dell'inizio della terapia. Non poteva mancare, poi, la storia con Gigi D'Alessio e i suoi trascorsi al Festival di Sanremo.

A cura di Ilaria Costabile

Nell'ultima puntata del podcast One More Time di Luca Casadei è stata ospite Anna Tatangelo. La cantante si è raccontata andando in profondità, ricordando anche momenti particolarmente difficili della sua vita privata, nonché della sua carriera, iniziata da giovanissima, rivelando di aver dovuto affrontare anche un periodo di grande difficoltà, a seguito del quale ha iniziato un percorso di terapia.

Anna Tatangelo e l'inizio della terapia

La cantante racconta che, dopo aver reso nota la storia d'amore con Gigi D'Alessio, ha iniziato a risentire delle ripercussioni di un'esposizione mediatica così forte, tanto da sentirsi travolta da tutto quello che stava vivendo. Pensare che, il suo sogno da ragazzina, fosse da sempre quello di cantare:

A un certo punto ho sentito l’esigenza di iniziare un percorso con una psicoterapeuta, ero sovrastata da tutto. Ero la compagna di Gigi, le canzoni erano di Gigi, era un continuo attacco, come se la mia storia facesse da prefazione a quello che realmente era Anna. Se non inizio a pensare io a proteggere un po’ quella bambina lì, che non è mai stata bambina, non lo può fare nessuno. L’anno prima del mio primo Festival di Sanremo, nel 2002, io stavo sul divano con la mia mamma, e le dissi “mamma ma secondo te, prima o poi farò Sanremo?” E lei mi disse: “Tu credici”. L’anno successivo feci Sanremo.

Tatangelo continua parlando di come il giudizio degli altri l'avesse sempre condizionata e di come anche oggi, che ha imparato ad allentare il peso delle parole altrui, il giudizio possa essere difficile da gestire:

Avevo paura del giudizio e invece hai carpito la Anna bambina, quella che va protetta. Perché tutti noi abbiamo un bambino da proteggere, il fatto di non rendere troppo conto agli altri e di farsi sovrastare dal giudizio degli altri è importante, ti aiuta a vivere meglio, ogni tanto veramente dovremmo staccarci dai social e da quello che pensa la gente, perché poi ci condiziona la vita purtroppo.

"Ho odiato il mio secondo Festival di Sanremo"

A proposito del Festival di Sanremo, al quale ha partecipato più volte, Tatangelo ha raccontato di aver odiato la sua seconda partecipazione alla kermesse, perché non voleva andarci, aveva solamente 16 anni. Allo stesso tempo, però, ha raccontato che quel momento le ha fatto capire molte cose:

Con il Festival ho sempre avuto un bel rapporto a parte una volta. Io a un certo punto ho odiato il secondo Festival di Saremmo che ho fatto, perché non lo volevo fare. Il mio papà però ci teneva era un’occasione importante, eccetera. Però, ti giuro che io proprio non volevo farlo, in primis perché la canzone non mi piaceva. Quanti anni avevo? 16 anni. Però, da una parte, sono grata a quel momento lì, perché ho capito l’up and down che c’è nel nostro mondo. Perché nel momento in cui ho vinto il primo Festival di Saremmo a 15 anni, sono tornata a Sora e erano tutti pazzi, tipo, “bentornata siamo fieri”. L’anno successivo non mi ha considerato nessuno. E lì ho detto, “ok, funziona così”. In quel momento ho iniziato a comprendere diverse cose e questo è l’unico aspetto positivo”.