Anna Falchi: “Tutte le donne subiscono molestie, ci sono donne disposte a tutto e altre no” Le parole dell’attrice a La Repubblica: “Abbiamo subìto e subiamo molestie di continuo e ci sono donne disposte a tutto e altre no, l’uomo non riesce a distinguere”.

Anna Falchi a La Repubblica sulle molestie nel mondo dell'intrattenimento con parole che certamente troveranno spazio nella discussione del giorno: "La donna dello spettacolo è considerata effimera, ci sono donne disposte a tutto e altre no, l’uomo non riesce a distinguere". L'attrice aveva già "sdoganato" l'idea del catcalling in una precedente intervista. E sul momento professionale, c'è stata la svolta, il passaggio da bomba sexy a volto rassicurante: "Volevo riposizionarmi e ce l'ho fatta".

Le parole di Anna Falchi

Nella lunga intervista del giorno a La Repubblica, Anna Falchi spazia su tutto: gli ex amori, la carriera e anche la delicata questione delle molestie nel mondo dello spettacolo.

Tutte le abbiamo subìte, e le subiamo ancora. Mai come in questo periodo mi capita di incontrare dei bei marpioni. La donna dello spettacolo è considerata effimera, ci sono donne disposte a tutto e altre no, l’uomo non riesce a distinguere.

La svolta professionale: dalla bomba sexy al volto rassicurante

Dalla bomba sexy dei calendari al volto rassicurante che va in onda tutti i giorni. Anna Falchi è riuscita a compiere il suo miracolo professionale e non si nasconde al quotidiano:

Volevo riposizionarmi e ce l’ho fatta, l’impegno quotidiano ti dà tranquillità, a I fatti vostri ho un gruppo di lavoro fantastico. Ero quella dei calendari e dei gossip: ci ho messo anni, ma sono diventata quella rassicurante.

Quando invece faceva i calendari, la pagavano fior di quattrini: "Ho detto di aver usato il mio corpo come strumento di lavoro, e questo fa incazzare le donne. Ma a me non fa incazzare, faccio quello che mi pare. I calendari? Mi strapagavano, mi piaceva vedermi così, quando li rivedo dico “quanto stavo in forma”. Amen"

La lista degli ex: da Fiorello a Ricucci

Anna Falchi, poi, contesta il fatto che i giornalisti le presentano ogni volta "la lista della spesa" per raccontare di tutti i suoi ex. Si parte da Fiorello: "Il primo amore. Ma non mi va di parlarne, per rispetto. Ogni volta ritirano fuori ‘sta storia, non è che rinnego: è stato un grande passione, ma difficile da vivere come personaggi pubblici". A Max Biaggi: "Con Max ci sentiamo, è una cara persona". E su Ricucci: "Vabbè, quello è mio marito. Si fanno sempre errori nella vita. Con lui sono passata dalle stelle alle stalle. Un vortice velocissimo".