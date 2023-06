Schwarzenegger si scusa per aver molestato delle donne in passato: “Ho sbagliato” Arnold Schwarzenegger, nel documentario Netflix che uscirà il 7 giugno, si è scusato per quanto accaduto 20 anni fa quando alcune donne lo accusarono di molestie, prima delle elezioni in California: “Ho sbagliato, è stata una stron**ata”.

A cura di Elisabetta Murina

Arnold Schwarzenegger si racconta senza filtri nel documentario Netflix Arnold, che debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 7 giugno. Nell'anticipazione rilasciata a Variety e Rolling Stone, l'ex governatore della California e produttore cinematografico ha parlato di un episodio risalente al 2003, quando poco prima delle elezioni in California fu accusato di aver palpeggiato e umiliato sei donne. Tornando sull'accaduto, all'epoca negato, ha riconosciuto lo sbaglio.

Le parole di Schwarzenegger sui fatti del 2003

Schwarzenegger fu eletto governatore della California vent'anni fa, nel 2003. All'epoca, cinque giorni prima delle elezioni, il quotidiano Los Angeles Times pubblicò un rapporto in cui sei donne lo accusavano di palpeggiamento e umiliazioni. Il produttore cinematografico disse che quanto scritto era "inventato" e che non aveva mai fatto nulla del genere. Poi, più tardi, ammise di essersi comportato male. Oggi, nel documentario Netflix che uscirà a breve, chiede scusa per quanto ha fatto: