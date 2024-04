video suggerito

Antonio Scurati dopo il monologo: "Una giornalista del Tg1 ha chiesto la mia incriminazione" L'autore della trilogia di M. rivela: "Ho subito una violenza morale, psicologica. Il Tg1 ha offerto uno spettacolo indegno". Lo scrittore cita anche Lilli Gruber e Roberto Saviano: "Anche loro censurati dalla destra". Il paragone con Goebbels: "Diceva che avrebbe messo mano alla pistola con la cultura"

Antonio Scurati è l'uomo del momento. Dopo quello l'affaire del monologo fermato, accaduto nel programma del sabato e della domenica di Rai3 condotto da Serena Bortone, lo scrittore è sceso in piazza a Milano per la manifestazione del 25 aprile e ha parlato dell'importanza della cultura antifascista e di quanto sia storica l'inimicizia e l'avversione da parte della premier Giorgia Meloni, che però nella giornata di ieri ha lasciato parole chiare sui social, presentandosi all'Altare della Patria con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo scrittore, in una intervista a La Repubblica, rivela: "Una giornalista del Tg1 ha chiesto la mia incriminazione. Uno spettacolo indegno". E chiama a raccolta anche Lilli Gruber e Roberto Saviano: "Anche loro censurati dalla destra".

L'appello di Antonio Scurati

Nonostante tutto, Antonio Scurati ha ribadito di non voler cambiare atteggiamento: "Da tempo subisco minacce, ma non ho cambiato la mia vita". Lo scrittore, però, sottolinea che il suo caso non è isolato ma fa parte di una deriva ormai preoccupante e cita direttamente altri artisti e personaggi pubblici come appunto la conduttrice di Otto e mezzo, Lilli Gruber e lo scrittore Roberto Saviano:

Il Tg1 ha offerto lo spettacolo indegno di una giornalista che ha chiesto la mia incriminazione per vilipendio alle istitutizioni. Al di là del mio caso singolo abbiamo assistito ad attacchi a Lilli Gruber, alla cancellazione della trasmissione di Roberto Saviano, alla querela a Luciano Canfora da parte della presidente del Consiglio.

"Goebbels diceva che avrebbe messo mano alla pistola con la cultura"

Antonio Scurati cita la frase notoriamente attribuita a Goebbels: "Quando sento nominare la parola cultura metto la mano alla pistola". Pur non volendo tracciare un parallelo diretto tra l'attuale classe dirigente italiana, l'intellettuale ammette: "È vero che c'è un discredito dell'intellettuale da parte di questa destra estrema e populista".