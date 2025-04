video suggerito

Angelo Madonia: “Ho chiuso il cerchio come ballerino. Non tornerei a Ballando, mi piacerebbe Amici” In un’intervista Angelo Madonia parla della sua esperienza a Ballando con le stelle e rivela quali sono le sue intenzioni future: “Ho quasi 41 anni, ho chiuso il cerchio come ballerino e mi sono spostato su altri progetti”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'esperienza a Ballando con le stelle Angelo Madonia è finito nel mirino delle polemiche per i dissapori con Selvaggia Lucarelli. Nell'intervista rilasciata al settimanale Chi, parla della sua esperienza nel programma, del suo nuovo podcast Passi di vita e dei suoi progetti futuri.

Angelo Madonia: "Non è sicuro che parteciperò a Ballando con le stelle Spagna"

Angelo Madonia in questi giorni sarebbe dovuto essere in Spagna per l'edizione iberica di Ballando con le stelle. "Avevo accettato ma la produzione è slittata di qualche mese e avevo preso altri impegni, quindi non è sicuro" spiega il ballerino. A stimolarlo nel suo progetto podcast è stata Sonia Bruganelli. "Mi ha migliorato sotto tanti aspetti, come ogni uomo quando incontra una persona con cui c'è stima e ispirazione – racconta – Ci siamo confrontati anche sul podcast, mi ha esposto le sue idee e mi ha messo in contatto con Sdl, un team splendido". Il loro rapporto va bene perché basato sul rispetto del loro percorso lavorativo e personale. Se avesse la possibilità di parlare con Federica Pellegrini, le chiederebbe come sta suo matiyo e sua figlia: "Non c'è nessuna polemica, non è successo nulla, non c'è nessuno strascico. Sono momenti che passano e magati non vanno come ci si aspetta, come si pensava. La vita è fatta anche di cose che accadono e vengono gestite in quel momento".

Angelo Madonia: "Non tornerei a Ballando con le stelle"

Angelo Madonia non tornerebbe a Ballando con le stelle: "Non è che non lo farei per quello che è successo, ma perché nella vita ci diamo delle scadenze, dei punti di arrivo che sono nuove partenze". E ancora: "Ho quasi 41 anni, ho chiuso il cerchio come ballerino e mi sono spostato su altri progetti". Non esclude l'ipotesi di partecipare ad Amici: "Come no? Mi farebbe piacere portare il mio contributo".