Angela Melillo in lacrime: “Ho vissuto un periodo buio. Ora sposo l’uomo che mia madre mi ha mandato” Angela Melillo, in lacrime, ha raccontato nel salotto di Verissimo il periodo buio che ha vissuto dopo la morte della madre. A ottobre sposerà Cesare San Mauro e la showgirl non ha dubbi: “Sono convinta che me lo abbia mandato mia madre”.

A cura di Daniela Seclì

Angela Melillo si è sciolta in lacrime nello studio di Verissimo. La showgirl, ospite della puntata trasmessa sabato 30 aprile, ha ricordato un periodo buio della sua vita, segnato dalla morte della madre Franca, dalla fine del suo matrimonio e poi dalla morte di suo padre:

"La mia mamma si è ammalata improvvisamente. Dal momento in cui ha scoperto questa brutta malattia, è passato un anno e 8 mesi, in cui io sono sempre stata con lei. Poi, purtroppo è mancata il 30 maggio, giorno del compleanno di mia figlia. È una data dove non so se piangere o gioire. Mia figlia aveva 3 anni, faceva il suo compleanno e purtroppo mia mamma in quel giorno se n'è andata".

Angela Melillo ricorda la madre Franca

Angela Melillo, senza riuscire a trattenere le lacrime, è tornata con la mente a un periodo molto difficile per lei: "Ho attraversato un momento buio perché mia madre per me è la cosa più importante, un amore immenso, un legame che non si staccherà mai. Ricordo ancora l'istante in cui le ho dato la mano, le ho detto di riposare e lei non voleva chiudere gli occhi per riposare, perché diceva: "Se li chiudo, non li aprirò più". Poi un anno dopo mi sono separata e qualche anno dopo ancora ho perso il mio papà".

Angela Melillo sposa Cesare San Mauro

Parlando del suo compagno Cesare San Mauro, Angela Melillo ha speso parole bellissime: "È il sorriso, il sole e la mia luce. Ci siamo conosciuti a una cena, gli ho dato il primo bacio dopo un mese e mezzo. Stiamo insieme da 7 anni e mezzo ma non convivevamo perché non volevo che mia figlia si destabilizzasse. Lui ha capito, perché ha dei figli. Siamo andati a vivere insieme solo adesso, i primi di gennaio. Io credo che me lo abbia mandato mia mamma, a volte mi ripete le stesse cose che mi diceva mia madre Franca". Quindi ha svelato che a ottobre si sposeranno. Cesare San Mauro ha chiesto prima l'autorizzazione a Mia, figlia della sua compagna: "Mia ha detto: "Sì, ma al matrimonio devo essere più bella io". Che caratterino. Comunque sì, ci sposeremo a ottobre".