Amici, Alessio Cavaliere: “Vi spiego perché non volevo più ballare. De Filippi mi ha dato serenità” Alessio Cavaliere, ballerino ed ex concorrente di Amici 22, ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv. L’allievo del talent di Canale5 si è raccontato, dal periodo buio alla stima per Maria De Filippi.

A cura di Daniela Seclì

Alessio Cavaliere, ballerino ed ex concorrente di Amici 22, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a SuperGuidaTv. Cavaliere ha dichiarato che dopo la partecipazione al talent di Maria De Filippi sta vivendo "una nuova normalità". Fuori dalla casetta, è stato accolto "dall'affetto e dal calore delle persone" e la cosa, ovviamente, non può che fargli piacere: "Ho notato che le persone si sono legate a me, come persona e non solo come ballerino. Non ho dubbi su quello che farò, spingerò sempre di più sulla mia carriera e andrò avanti come ballerino”.

Alessio Cavaliere ricorda il suo periodo buio

Alessio Cavaliere, poi, è tornato con la mente a un periodo buio in cui faceva fatica ad accettare il suo corpo e, per questo, ha anche pensato di lasciare la danza: "Quel periodo è dato dal pensiero di non voler più ballare perché pensavo che il mio corpo non fosse all’altezza di quei ballerini che avevano un corpo statuario". E ha continuato:

Per me era quella la corporatura giusta per un ballerino. Avendo consolidato questo pensiero, iniziai a non ballare più. Quello che mi ha fatto tornare a ballare è l’unicità di ogni singolo ballerino. Ognuno è a suo modo unico, sia per quello che riguarda la corporatura, sia per quello che riguarda il modo di ballare. Ho iniziato a lavorare su me stesso, a riprendere la mia vita e la mia passione in mano.

La stima per Maria De Filippi

Alessio Cavaliere ha anche colto l'occasione per esprimere la sua stima per Maria De Filippi. La reputa una donna "eccezionale, straordinaria". E ha raccontato un ricordo che porterà sempre con sé: