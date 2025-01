video suggerito

“Amadeus è il peggiore dei direttori artistici di Sanremo, non è competente”: l’aspra critica di Don Backy Don Backy critica aspramente Amadeus. Poi svela la gaffe di Claudio Baglioni e il messaggio che l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo gli inviò. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Don Backy si è raccontato nella puntata de La volta buona trasmessa giovedì 2 gennaio. Nel salotto di Caterina Balivo ha detto la sua sui direttori artistici che si sono avvicendati alla guida del Festival di Sanremo. L'artista ha usato parole decisamente poco lusinghiere soprattutto su Amadeus. E sui Big scelti per Sanremo 2025 ha commentato: "A giudicare dai nomi, mi sembra la lista di fustini per la lavatrice. Pik, trek, ciok, lik".

Cosa ha detto Don Backy su Amadeus

Don Backy è partito da Claudio Baglioni e ha raccontato una gaffe che l'artista ed ex conduttore del Festival di Sanremo avrebbe fatto con lui: "Ho presentato una bellissima canzone a Baglioni e l'ha bocciata. L'anno successivo non gliel'ho mandata. Nonostante questo mi è arrivato un messaggio da Claudio che diceva: ‘Mi dispiace ma anche quest'anno non sei riuscito a rientrare tra i papabili'. Ma come? Non te l'ho manco mandata. Era impossibile". Le parole più dure, tuttavia, le ha riservate ad Amadeus:

Amadeus? Il peggiore tra i direttori artistici del Festival. Il successo dipende da tanti fattori. Non mi dire che ha sentito le canzoni che poi sarebbero passate al Festival. E se le ha sentite io non gli do nessun tipo di competenza per poi scegliere e dire: "Questa sì e questa no". Tu chi sei per dire che la mia canzone non merita di passare al posto di un'altra? Sarà direttore artistico ma di musica non ne capisce. Cinque anni di successi sono legati ad altri fattori: agli ospiti e alla sua capacità di intrattenere il pubblico.

L'appello di Caterina Balivo a Claudia Mori e Adriano Celentano, ma qualcosa va storto

Caterina Balivo, poi, ha parlato dell'amicizia ormai finita tra Don Backy, Teo Teocoli e Adriano Celentano. La conduttrice ha voluto rivolgere un appello a Claudia Mori:

Io non ci sto. Oggi è il 2 gennaio, forse a casa la famiglia Celentano ci sta guardando e io voglio rivolgermi alla signora Mori. Lei, da donna, perché non riunisce questi tre amici? Don Backy e Teo Teocoli con suo marito. Paga Don Backy la cena. Facciamo questo appello?

Don Backy ha replicato: "Sì, volentieri", ma ha anche aggiunto che avrebbe comunque distrutto le loro foto come prevede il programma: "Li trito tutti e due, c'è poco da chiedere". Caterina Balivo ha replicato: "Io sto chiedendo alla Mori di fare questa reunion e tu me li triti tutti e due?". Poi, indicando una foto di Celentano e Mori risalente a diversi anni fa: "Guarda come sono belli". Pronta la replica di Don Backy: "Sì, una volta". La conduttrice ha difeso la coppia: "Pure tu una volta, l'età passa per tutti".