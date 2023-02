Alessandro Orrei: “Io come DiCaprio? Me lo dicono in troppi. Mare Fuori mi ha cambiato la vita” Alessandro Orrei, l’attore che interpreta Mimmo in Mare Fuori, si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Chi. “Quando lessi il copione della serie pensai “Mimmo sono io”. Non è stato facile interpretarlo, è recitazione pura e introspezione totale”.

A cura di Gaia Martino

Alessandro Orrei, l'attore che interpreta Mimmo in Mare Fuori, in una lunga intervista al settimanale Chi ha raccontato il suo percorso sul set della serie televisiva di successo. Ha spiegato chi si nasconde dietro quel ragazzino, detenuto dell'IPM di Napoli, che per sopravvivere alla vita usa l'arma del tradimento, senza schierarsi mai. Nella terza stagione diventa uno dei protagonisti, al centro di una scena molto forte. Inizialmente Alessandro Orrei doveva interpretare un altro personaggio che però rifiutò.

Il rifiuto del personaggio prima di conoscere Mimmo

"Non sentivo di poter dare voce a quel personaggio, non ero io. Con Mimmo ammetto di avere qualche punto in comune, per esempio l'istinto di sopravvivenza come concetto fondamentale per andare avanti": Alessandro Orrei dopo avere rifiutato un personaggio per il quale fu chiamato, ha conosciuto Mimmo, il ruolo che ha dovuto poi interpretare in Mare Fuori. Al settimanale Chi l'attore della serie tv di successo è entrato nel dettaglio, spiegando cosa lo accomuna con Mimmo:

Sono nato a Benevento, fin da piccolo avevo chiaro che l'arte sarebbe stata al centro della mia vita. In famiglia non ho trovato incoraggiamento, in particolare non l'ho trovato da parte di mio padre. Ma fin da piccolo sentivo che ce l'avrei fatta. Per fortuna c'è stato chi mi ha aiutato a sopravvivere dentro la mia bolla, mio nonno Antonio. All'inizio la prima passione fu la pittura, ma il liceo è esplosa quella per la recitazione grazie a Sorrentino e Muccino, Tornatore e Comencini.

Dopo il liceo si iscrisse ad una scuola di recitazione a Roma, "non ho mai smesso di studiare" ha spiegato: "Poi vidi in tv l'agente Cristiano Cucchini e pensai "devo parlargli". Ottenni un appuntamento con lui, ero già sul set di "Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso", e poi è arrivata Mare Fuori". Alessandro Orrei non appena lesse il copione pensò "Mimmo sono io": "Un ragazzo senza famiglia, che si arrangia vendendo cover di telefonini, che per caso entra nelle grazie delle famiglie che contano, poi tradisce tutti. È un personaggio che si misura con diverse sfaccettature, è recitazione pura e introspezione totale".

"Io come Leonardo DiCaprio? Me lo dicono troppe volte"

L'attore beneventano ha raccontato alla rivista di Alfonso Signorini della sua somiglianza con Leonardo DiCaprio: "Me l'hanno detto tante, troppe volte. Per carità, è un grandissimo complimento ma con Mimmo ho dovuto giocare di sottrazione. Altrimenti non mi avrebbero mai scelto". Interpretare il ruolo del giovane diviso tra i Conte e i Di Salvo non è stato facile, ancora più difficile è stato far cambiare idea alle persone, ai fan della serie: "La sfida è stata far cambiare opinione al pubblico. Mare Fuori è entrato nelle case di tutte le generazioni, è innegabile. E se nella serie hai un ruolo difficile, dove sei odiato, quando sei in giro ti accorgi che il percepito è uguale. Per far cambiare idea puoi usare la tua arma, la recitazione. Questo è fantastico".

Mimmo in Mare Fuori 4 ci sarà

Presto inizieranno le riprese di Mare Fuori 4, ha spiegato Alessandro Orria a Chi: "Abbiamo voglia di raccontare questa realtà, la vita di un carcere minorile dove giriamo dalle 10 alle 12 ore al giorno, in modo anche crudo. Siamo vicini alla verità che vivono i ragazzi quando sbagliano e auto condannano la loro vita. A volte per sempre purtroppo". L'attore ha raccontato di aver ricevuto una lettera da un educatore di un riformatorio che gli ha spiegato che molti ragazzi vivono la vita di Mimmo: "Il carcere minorile è un grido di allarme che andrebbe ascoltato maggiormente". "Cosa vede oggi Alessandro dalla finestra?", la domanda della rivista. "I miei sogni, la mia ambizione, osservo i sacrifici che ho fatto, spero di conoscere Pierfrancesco Favino e soprattutto, vedo o' mar fuori", la conclusione dell'attore.