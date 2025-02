video suggerito

Alessandro Gassmann: "Scenderei in politica". E su Sanremo ironizza: "La gente lo guarda perché è brutto" Alessandro Gassmann si racconta in un'intervista. L'attore parla del suo rapporto con i genitori, con sua moglie e spiega perché quest'anno non ha seguito il Festival di Sanremo 2025 e come mai si è cancellato da X (ex Twitter).

Alessandro Gassmann si racconta in un'intervista al Corriere della Sera, arrivato alla soglia dei 60 anni, ammette di emozionarsi e piangere di più. L'attore rivela perché non ha guardato il Festival di Sanremo e parla sia del rapporto con sua moglie Sabrina Knaflitz, che con quello sui suoi genitori: l'attrice francese Juliette Mayniel e Vittorio Gassmann.

Alessandro Gassmann: "Non ho visto il Festival di Saremo, mio figlio Leo non c'era"

Alessandro Gassmann rivela di non aver seguito il Festival di Sanremo 2025 perché suo figlio Leo, il suo "cantante preferito", quest'anno non partecipava. "Mi sono risparmiato la fatica, sono convinto che la maggior parte degli italiani guardi Sanremo per vedere quanto è brutto" scherza Gassmann. Alla domanda se sia emozionato sentendo il brano di Simone Cristicchi, ammette:

Ironia a parte, il tema dei figli che si prendono cura dei genitori mi ha toccato, perché, in meno di due anni, sono morte mia madre, mia sorella Paola e Diletta D’Andrea, che è stata con papà per trent'anni e con la quale sono cresciuto. Mi è rimasta un po' di malinconia per non essermi detto con mia madre tutto quello che avremmo dovuto dirci.

Gassmann non ha mai avuto un classico rapporto madre – figlio con Juliette Mayniel: "Lei e papà si separarono che avevo tre anni, dopo poco, andai a vivere con lui. Negli ultimi vent'anni, mamma stava in Messico e ci vedevamo due volte l'anno". Da suo padre, invece, ha capito come apprezzare le fortune della sua vita:

Mi sveglio la mattina e dico: ammazza che fortuna, faccio un mestiere che mi piace, ben pagato, ho una moglie che amo e mi ama, un figlio che si comporta bene, non ho problemi economici. Me l'ha insegnato con un addestramento militare, con durezza, però con grande amore.

Alessandro Gassmann, Sabrina Knaflitz e Leo Gassman

A proposito di sua moglie Sabrina Knaflitz, con cui sta insieme da trentadue anni, dice che senza di lei la sua vita sarebbe peggiore. "È la persona che mi fa più ridere al mondo e quella con cui litigo più spesso al mondo, però non riesco a immaginare la vita senza averla accanto – racconta Gassmann – Credo che sia reciproco, anche se stare accanto a chi fa il mio mestiere è difficile: puoi essere stressato, abbattuto o ipereccitato, sei via per tanto, non si possono fare progetti".

Alessandro Gassmann: "Ho lasciato X per colpa di Musk, sto pensando di cancellarmi dai social"

L'attore ha lasciato X, ex Twitter, perché "non vuole dare neanche un euro a Elon Musk". Al momento è attivo su Threads e Instagram, dove porta avanti "le sue piccole battaglie", come l'ecosostenibilità. "Noto che i social stanno cercando di ingabbiare la libertà di pensiero, cosa che, unita alle fake news, mi preoccupa – osserva – Sulla manipolazione dell'informazione farò la mia prossima regia. E medito di uscire dai social per riprendere a parlare solo con le interviste".

Gassmann conferma di non aver votato Giorgia Meloni e che non ha intenzione di farlo: "Le riconosco la capacità di comunicare alle masse usando la semplificazione. Però giudico male anche chi all’opposizione si lamenta di cose che il governo non fa ma che neanche lui ha fatto quando governava". Non nega di essere tentato di scendere in politica, ma a frenarlo è sua moglie: "Ha ragione, non he ho le capacità".