Ale e Franz sulla loro vita privata: "Siamo pluriseparati, in amore non sono mancati i colpi di scena" Ale e Franz, all'anagrafe Alessandro Besentini e Francesco Villa, non amano parlare della loro vita privata. In un'intervista, tuttavia, hanno assicurato che i colpi di scena nelle loro vicende sentimentali non sono mancati.

A cura di Daniela Seclì

Ale e Franz, all'anagrafe Alessandro Besentini e Francesco Villa, sono a teatro con lo spettacolo "La commedia" che tocca il tema dell'amore. Quando si tratta della loro vita privata, tuttavia, i due attori sono estremamente riservati. Di loro si sa molto poco e nel corso di un'intervista hanno chiarito che intendono continuare a mantenere quella parte del loro vissuto, lontano dalla luce dei riflettori.

Ale e Franz e i colpi di scena in amore

Franz ha 58 anni e Ale ne ha 53. In un'intervista rilasciata a Leggo, hanno raccontato questa nuova tappa della loro carriera. Una commedia tra amori e colpi di scena. Quando è stato chiesto loro se siano ingredienti che ritrovano anche nella loro vita privata, tuttavia, i due artisti hanno preferito non scendere troppo nei dettagli. Francesco Villa ha spiegato:

Da pluriseparati, abbiamo coperto tutto il ventaglio delle situazioni possibili. I colpi di scena in amore li abbiamo vissuti, li abbiamo subiti e li abbiamo provocati… È un tema molto delicato, rispondiamo soltanto in presenza dei nostri avvocati.

Alessandro Besentini ha aggiunto: "Ma la storia su cui verte la commedia, quella ce la siamo risparmiata e pensiamo che non la vivremo mai. Speriamo di non complicarci ulteriormente la vita". Francesco Villa ha spiegato: "C'è una coppia sposata e ci sono due single. Le porte che si aprono e si chiudono a ritmo serrato non sono quelle di una stanza ma quelle che ‘abitano' all'interno dei personaggi rappresentati".

Ale e Franz non escudono esperienze da solisti

Quanto al loro futuro, Franz ha spiegato che essere un duo non esclude la possibilità di esperienze future da soli: "A teatro siamo aperti a tutto, quindi potrà ripetersi l'idea di creare una nuova commedia, come invece proseguire il percorso da soli. Questa esperienza è sicuramente positiva e quindi mi sento di dire che è molto probabile che in futuro esploreremo altre storie da interpretare insieme". E Ale ha commentato:

Sono anni che pensiamo situazioni ‘a due' per i nostri atti, pensare anche un po' più in grande, aprire l'orizzonte scenico, può aiutare e può artisticamente dare nuovo ossigeno.