Alberto Matano, la madre: “Il suo coming out mi spiazzò, non me l’aspettavo. Suo marito? È adorabile” Marisa Fagà, madre di Alberto Matano, racconta sulle pagine di Gente il suo rapporto con il giornalista e conduttore de La vita in diretta.

Alberto Matano e la madre Marisa Fagà hanno rilasciato un'intervista a Nina Alone per il settimanale Gente. Hanno parlato a lungo del loro rapporto e dell'educazione che la signora Fagà ha impartito al giornalista e conduttore de La vita in diretta. Matano ha fatto sapere:

Mia madre è stata ed è una donna libera. Ha sempre fatto ciò in cui credeva, anche quando aveva tutti contro. È stata coerente con se stessa, lei, ma anche mio padre: ci hanno insegnato a essere leali e liberi. Siamo simili, abbiamo dei confronti accesi quotidiani. Su qualsiasi cosa io faccia o dica, una foto su Instagram, una cadenza: è sempre lì a dirmi la sua.

Marisa Fagà racconta il figlio Alberto Matano

Marisa Fagà ha raccontato l'ultima circostanza in cui il figlio l'ha fatta arrabbiare: "L'ultima volta che mi ha fatto arrabbiare è stato al Premio Biagio Agnes, dove si è messo una mano in tasca. Ma come si è permesso, dico io? Non si fa!". La signora, tuttavia, ha precisato che nonostante abbia la tendenza ad analizzare con attenzione il comportamento di suo figlio, è orgogliosa di lui: "Alberto ha un animo sensibile. Spesso i giornalisti acquisiscono il giusto distacco, lui invece partecipa, condivide le sofferenze degli altri".

Le critiche e il bullismo: parla la madre di Alberto Matano

Marisa Fagà ha rivelato quale critica rivolta a suo figlio, non le è andata giù: "Mi sono indignata quando gli è stato dato del maschilista. Proprio a lui, allevato a pane e pari opportunità fin da piccolo. L'ho trovato surreale e al tempo stesso strumentale". Potrebbe riferirsi alla lettera che Lorella Cuccarini inviò ai colleghi quando non venne riconfermata alla conduzione de La vita in diretta. Poi, Marisa Fagà è tornata con la mente ai tempi in cui Matano, a scuola, subiva bullismo:

Cercai di dargli sicurezza in quella circostanza. Ricordo che gli spiegai che doveva compatire le persone che lo insultavano perché non avevano avuto l'opportunità di coltivare quella cultura di accettazione e accoglienza dell'altro che aveva avuto lui. Gli insegnai a non tenere in considerazione le prese in giro.

Il coming out di Alberto Matano

Alberto Matano, infine, ha raccontato come i suoi genitori hanno reagito al suo coming out: "All'inizio sono rimasti colpiti, spiazzati, soprattutto mamma non si aspettava questa rivelazione: io stesso ero stato fuorviante, avevo avuto una ragazza per tanti anni. Ma loro sono stati inclusivi e accoglienti". La signora Marisa gli ha fatto eco: