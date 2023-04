Al Pacino: “Ho detto no al ruolo di Han Solo in Star Wars e stavo per essere licenziato dal Padrino” Al Pacino ha raccontato che, nel corso della sua carriera, ha rifiutato il ruolo di Han Solo in Star Wars: “Ho regalato una carriera a Harrison Ford, mi avrebbero fatto interpretare pure la regina Elisabetta”. Poi sul Padrino, suo personaggio più celebre, ha aggiunto: “ho rischiato di essere licenziato”.

A cura di Elisabetta Murina

"Ho rifiutato di fare Star Wars, ho regalato una carriera a Harrison Ford". Come spiega a Rolling Stone Italia, nel corso della sua carriera, Al Pacino ha detto no ad alcuni ruoli che si sarebbero poi rivelati di successo. È il caso del personaggio di Han Solo, poi interpretato da Harrison Ford. Non solo: il noto attore ha svelato anche un retroscena sulla sua interpretazione del Padrino.

Quali ruoli ha rifiutato Al Pacino nel corso della sua carriera

Al Pacino ha detto no al ruolo di Han Solo in Star Wars, andato poi a Harrison Ford. Di quell'episodio racconta: "Ho rifiutato. Mi hanno messo in mano una sceneggiatura chiamata Guerre Stellari e mi hanno offerto parecchi soldi. Non capisco, leggo e dico che non posso farlo. Ho regalato una carriera a Harrison Ford". Quando il successo lo stava per travolgere per la prima volta e il suo nome stava diventando noto, avrebbe potuto interpretare ogni ruolo: "Si sa cosa succede quando diventi famoso per la prima volta. Mi avrebbero fatto interpretare pure la regina Elisabetta".

La paura di essere licenziano da Il Padrino

Al Pacino ha raccontato un aneddoto riguardo uno dei suoi più celebri ruoli, quello del Padrino. Dopo una conversazione con Francis Ford Coppola, gli è stato detto che erano tutti preoccupati per l'interpretazione del suo personaggio e lui stesso temeva di essere licenziato: "Volevo che ci fosse l'effetto sorpresa e alla fine del film creare una sorta di enigma. Dopo il primo giorno di riprese, Diane Keaton e io ci siamo ubriacati. Abbiamo pensato ‘ecco fatto, le nostre carriere sono finite'". Ed è stato lo stesso Coppola, poi, a risolvere la situazione: "Lui ha insistito perché pensava che la Paramount stesse per licenziarmi. Ho girato la scena di Solezzo, dove Michael spara al poliziotto. A loro è piaciuta è e mi hanno tenuto perché ho sparato a qualcuno".