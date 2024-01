Al Bano su Giulia Cecchettin: “Non ho il tempo di informarmi su me stesso, figuriamoci sul resto” Il cantante di Cellino San Marco a Fanpage.it dopo il momento che ha gelato lo studio, ieri sera, a È sempre Cartabianca: “Mentre la signora Berlinguer mi parlava di Giulia Cecchettin, io davvero non sapevo a cosa facesse riferimento. Se mi sono informato dopo? Non ho tempo di farlo su me stesso, figurati sul resto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Al Bano è stato il grande protagonista della puntata del 9 gennaio di È sempre Cartabianca. Il cantante di Cellino San Marco ha gelato lo studio quando Bianca Berlinguer gli ha chiesto un parere sul caso di Giulia Cecchettin e sulle parole di suo padre Gino: "Non so niente di questa storia", ha detto. A Fanpage.it, Al Bano racconta la sua verità e la sua versione dei fatti: "Mentre la signora Berlinguer mi parlava di Giulia Cecchettin, io davvero non sapevo a cosa facesse riferimento. Se mi sono informato dopo? Non ho tempo di farlo su me stesso, figurati sul resto".

Davvero non eri a conoscenza del femminicidio di Giulia Cecchettin?

Non vedo cosa ci sia da sorprendersi. Io sono sul serio più fuori dall'Italia che dentro.

Il momento in diretta a È sempre Cartabianca, intanto, è diventato un meme istantaneo.

Capisco, ma mentre la signora Berlinguer me ne parlava, io davvero non sapevo a cosa facesse riferimento.

Sui social c'è clamore. Tanti ritengono che tu avresti dovuto come minimo essere informato su questa vicenda.

C'è clamore e mi stanno attaccando sui social ma per che cosa? E perché, soprattutto? Io non ne sapevo niente. Lo sanno questi signori che in questi ultimi mesi sono stato in Mongolia, sono stato a Samarcanda e poi a Riga. Sono stato in Australia. Quando avrei dovuto leggere questa storia? Ora, sai, in questo momento sono arrivato a casa mia dopo mesi, a Cellino San Marco.

Dopo la diretta, hai avuto l'occasione di informarti sulla storia di Giulia Cecchettin?

Ma io non ho il tempo di informarmi su me stesso, figuriamoci sul resto.

Ieri c'è stato spazio anche per parlare del prossimo Sanremo.

Sanremo è giusto che vada avanti così com'è.

Te la sei presa perché Amadeus non t'ha dato spazio?

No, che non me la sono presa. Va tutto bene, va tutto bene.

Potresti tornare ospite, però, vero?

Sono stato già l'anno scorso. Essere ospiti va bene, è una cosa bella, ma tutt'altro è fare la gara.