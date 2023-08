Zooey Deschanel di New Girl sposerà Jonathan Scott, l’annuncio: “Il per sempre inizia ora” Zooey Deschanel, star della serie New Girl, si sposa. L’attrice è pronta a convolare a nozze con Jonathan Silver Scott dopo 4 anni di amore. La coppia ha dato la bella notizia pubblicando un romantico scatto realizzato in Scozia: “Il per sempre inizia ora”.

A cura di Elisabetta Murina

Zooey Deschanel si sposa. L'attrice, volto di Jess nella popolare sitcom New Girl, è pronta a convolare a nozze con Jonathan Silver Scott, co-conduttore della serie tv Property Brothers. La coppia ha dato la bella notizia su Instagram, pubblicando un romantico scatto realizzato in Scozia, dove stanno trascorrendo un vacanza in famiglia.

L'annuncio delle nozze di Zooey Deschanel e Jonathan Scott

"Il per sempre inizia ora". È con questa frase, mostrandosi con l'anello di fidanzamento sull'anulare sinistro, che Zooey ha annunciato sui social le nozze. L'attrice si trovava in vacanza in Scozia con la famiglia quando il futuro marito, stando a quanto racconta People, le ha fatto la proposta di matrimonio. Per "Jess" non si tratta delle prima cerimonia: in passato è stata sposata altre due volte, rispettivamente con Ben Gibbard e Jacob Pechenik. Da quest'ultimo ha avuto due figlie, Elsie e Charlie.

La storia d'amore tra Zooey Deschanel e Jonathan Scott

La coppia è fidanzata ufficialmente dal 2019, quando si è mostrata insieme per la prima volta sui social, in occasione di una festa di Halloween in maschera insieme alla sorella di Zooey e al fratello di Jonathan. A pochi mesi di distanza, l'attrice ha partecipato proprio al matrimonio in maschera di quest'ultimo a Las Vegas, dove si sono travestiti da Batman e Catwoman.

Zooey e Jonathan hanno da poco festeggiato il loro quarto anno insieme e sono pronti a fare il grande passo e a costruire la loro famiglia. In passato, entrambi sono già stati sposati. L'attrice prima con Ben Gibbard, da cui ha divorziato nel 2012, dopo con Jacob Pechenik, con cui ha avuto i figli Elsie e Charlie. I due si sono separati ufficialmente 2020. Jonathan invece prima è stato sposato con Kelsy Ully, da cui si è allontanato nel 2010.