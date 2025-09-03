Zeudi Di Palma rivela il suo tipo di donna ideale: “Risolta, ambiziosa e più piccola di me”

Zeudi Di Palma, ex Miss Italia nonché ex concorrente del Grande Fratello, rivela il suo tipo di donna ideale. Per la ventitreenne napoletana deve essere "risolta, ambiziosa" ma soprattutto "più piccola di me". In una diretta su TikTok, la modella ha risposto alle domande dei suoi follower e alle curiosità riguardo il suo tipo ideale di donna, essendo la Di Palma bisessuale dichiarata.

Che cosa ha detto Zeudi Di Palma

Durante la diretta, la 23enne napoletana ha tracciato un identikit preciso e dettagliato della sua donna ideale, senza mezzi termini né giri di parole. "Prototipo donna? Risolta. Mentalmente stabile. Senza troppi traumi passati e con una positività e un'energia pazzesca", ha spiegato con la sua consueta schiettezza. Ma non si è fermata qui. Zeudi ha continuato descrivendo una figura che rappresenta tutto ciò che cerca in una partner: "Che io quando mi sveglio dico ‘ok, inizio già una bellissima giornata'. E poi ambiziosa, realizzata – almeno in parte – dato che mi piacciono le donne più piccole di me. Ma che sappia cosa vuole fare nella vita".

"Anche l'occhio vuole la sua parte"

L'ex gieffina ha affrontato anche il tema dell'attrazione fisica, mantenendo un approccio onesto. "Esteticamente l'occhio vuole la sua parte, il bello piace e a me piace il bello. Ma se non si trova così non fa niente a me basta che sia risolta", ha dichiarato, ribadendo quanto per lei conti più la stabilità mentale dell'aspetto esteriore. Ad ogni modo, lei cerca principalmente un modello femminile, proprio come è stato per l'intesa con Helena Prestes. Nessuna fretta, però: "Un mese fa cercavo, ora mi è passata la voglia e non cerco più nessuno". Zeudi Di Palma, con grande sincerità, ha lasciato intendere di volersi concentrare su se stessa. A inizio luglio si parlava di un liason con un ragazzo di Napoli. Intanto, c'è chi si chiede: quando la vedremo di nuovo in televisione? Chi vivrà vedrà.