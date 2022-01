William a un bimbo che ha perso la mamma: “La mia è morta quando avevo 15 anni” L’incontro con un ragazzino che ha perso la madre è stato molto potente dal punto di vista emotivo, perché il principe William ha cercato di dargli coraggio.

Un momento molto emozionante arriva da Burnley, nel Lancashire. Il Duca e la Duchessa di Cabridge, William e Kate Middleton, hanno fatto visita alla "Church on the street", un complesso per persone senza famiglia e senza casa. L'incontro con un ragazzino che ha perso già la madre è stato molto potente dal punto di vista emotivo, perché il principe William ha cercato di dargli coraggio invitandolo a farsi forza e, soprattutto, empatizzando con lui e rivelandogli di aver subito lo stesso tipo di lutto: "Io ho perso mamma quando avevo 15 anni. È difficile, ma il dolore migliorerà un po' con il tempo".

Le parole del principe William

La visita del principe William e di Kate Middleton a questo ragazzino, tifosissimo del Burnley (si è presentato infatti con la tuta del club del Lancashire) è stata amata in patria, rilanciata dai principali organi di stampa. L'organizzazione "Church on the street" aiuta le persone meno abbienti di Burnley. È la prima volta che il Duca e la Duchessa fanno visita al complesso: "Anche io ho perso la mamma a 15 anni – gli ha confidato il Duca di Cambridge – E' difficile, ma il dolore migliorerà un po' col tempo", ha dichiarato il principe William al piccolo di nome Deacon. Sua madre si chiamava Grace Taylor, è morta l'anno scorso all'età di 28 anni. Il principe William e la Duchessa di Cambridge hanno trascorso circa 15 minuti a parlare con Deacon e la sua bisnonna, Carole Ellis, durante la loro visita.

William e il piccolo hanno parlato di calcio

Come è noto, il principe William è un grande tifoso dell'Aston Villa, così quando Deacon si è presentato con una maglia del Burnley, hanno parlato delle loro passioni e dei loro calciatori preferiti. Un volontario del centro ha dichiarato che Deacon si aspettava che arrivasse un calciatore del Burnley: "Pensava che fosse un calciatore a venire qui, quindi è rimasto davvero sorpreso quando ha scoperto che invece erano William e Kate".