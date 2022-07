Wanda Nara pubblica foto senza filtri: “Ho la cellulite, mangio pizza e tagliatelle, ma sono reale” Wanda Nara pubblica un messaggio ben preciso su Instagram, in cui si fa paladina della body positivity e della necessità di accettare la propria immagine reale, con tutte le imperfezioni.

A cura di Ilaria Costabile

Wanda Nara è famosa per non avere remore nel pubblicare sui suoi profili social video e foto in cui si mostra in tutta la sua sensualità. L'ex opinionista del Grande Fratello Vip ultimamente è tornata al centro del gossip per aver pubblicato alcune foto che la ritraggono senza filtri, mettendo in mostra alcuni lati di sé che, solitamente, qualche modifica potrebbe appianare. La moglie di Icardi, quindi, ha deciso di pubblicare un post tra le sue stories su Instagram nel quale lancia un messaggio ben preciso.

Il messaggio di body positivity do Wanda Nara

Wanda Nara non ha mai nascosto le sue forme e, anzi, alcuni scatti sono stati a dir poco prorompenti tanto da scatenare i commenti più disparati sui social. Non stupisce che quindi le siano arrivati anche dei commenti quando ha deciso di pubblicare delle foto decisamente più naturali del solito, ragion per cui l'influencer ha condiviso una sua riflessione: "Ragazze, se ho tanto successo anche così, vi consiglio di iniziare a mangiare pizze senza sensi di colpa. Ovviamente nessuno carica una foto dove sta male". Il discorso continua dicendo che sui social, solitamente, si scelgono con attenzione i contenuti da pubblicare, ma alle volte è più immediato pubblicare un'immagine più naturale:

Quando mi sono ammalata di Covid non caricavo le foto di me distrutta a letto. Tutti noi (quelli che ne hanno la possibilità) mettiamo la foto mentre mangiamo sushi, o un terrazzo con bella vista… io di solito mangio polenta, riso o tagliatelle al burro. Ma non sono molto instagrammabili. Dato che anche le mie figlie piangono e fanno i capricci non le posto in quei momenti. Aspetto che siano di buon umore per fotografarle. Insomma, il ritocco può giovare o nuocere, vi assicuro che amo ogni centimetro del mio corpo. E sì! Ho la cellulite come tanti di noi, anche l'acne. E in estate si vede la ricrescita perché mi prendo una pausa dalla tinta. Comunque… sono reale. E scelgo il mio profilo migliore da caricare in rete

In vacanza in attesa di Icardi

Un messaggio chiaro, che arriva durante un momento di pieno relax dell'ex opinionista, in vacanza ad Ibiza e pronta a seguire il marito ovunque venga chiamato per la sua carriera da calciatore. Dopo tre anni a Parigi, infatti, è pronta per portare i suoi figli in una nuova città a seconda delle esigenze del suo Mauro Icardi.