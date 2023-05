Virginia Mihajlovic sposa il calciatore Alex Vogliacco, le nozze in Puglia a giugno Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco si sposeranno il prossimo 17 giugno. I due hanno scelto la Puglia per celebrare il loro matrimonio, terra d’origine del calciatore.

A cura di Ilaria Costabile

Virginia Mihajlovic e Alex Vogliacco si sposeranno il prossimo giugno in Puglia, il prossimo 17 giugno, a riportarlo è La Repubblica, secondo cui la coppia avrebbe scelto la terra d'origine del calciatore del Genoa per coronare il loro sogno d'amore. Il matrimonio era già stata posticipato, ma adesso i due, più innamorati e felici che mai, non vedono l'ora di scambiarsi promesse e anelli, in presenza di amici e familiari.

Il matrimonio in Puglia

La proposta di matrimonio era arrivata già a giugno 2021, a Santorini, come documentato da un romantico post pubblicato su Instagram con le foto del calciatore inginocchiato con la scatolina dell'anello tra le mani: "Mi hai chiesto di sposarti e sì amore mio, presto saremo marito e moglie. Oggi, domani e sempre ti amerò con tutta la forza del mio cuore"aveva risposto lei. A distanza di due anni, i due arriveranno all'altare, percorrendo la navata di quella che, Virginia Mihajlovic ha definito "la Chiesa più bella della Puglia" ovvero la Cattedrale di Minopoli, mentre la festa nuziale dovrebbe tenersi in una masseria ad Ostuni. La data del 17 giugno era stata scelta anche per la cerimonia dello scorso anno, ma le condizioni di Sinisa Mihajlovic poi scomparso a dicembre 2022, avevano portato la coppia a spostare il matrimonio. L'influencer ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi aveva pubblicato alcuni scatti delle partecipazioni sul suo profilo Instagram, in cui era confermata anche la location della cerimonia.

La proposta di matrimonio di Alex Vogliacco e Virginia Mihajlovic, fonte Instagram

L'inizio della storia d'amore e la nascita di Violante

Virgina e Alessandro si sono innamorati quando lui era capitano della Primavera della Juventus, a quei tempi Sinisa Mihajlovic era allenatore del Torino, ed è così che i due futuri fidanzati si sono conosciuti. Il loro amore, poi, è stato suggellato ancor di più dall'arrivo della loro prima figlia, Violante, nata nell'ottobre 2021 e di cui pubblicano . Mancava, quindi, l'ultimo tassello alla coppia per dire completo il loro sogno d'amore.