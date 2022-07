Violeta la fidanzata di Fabio Colloricchio userà la sua placenta come fertilizzante per il giardino L’influencer spagnola Violeta Magrynan partorirà nel giro di poche settimane. Lo farà per 1900 euro in una clinica privata e dopo il parto seguirà una pratica molto in voga tra le star di Hollywood.

A cura di Giulia Turco

Fabio Colloricchio e Violeta Magrynan saranno presto genitori per la prima volta. Nel mese di luglio l’influencer ed ex concorrente dello show televisivo spagnolo Mujeres y Hombres y Viceversa assisteranno alla nascita del loro primo bebè che avverrà nel comfort della stanza privata di una clinica esclusiva di Madrid, per la modica cifra di 1900 euro.

Partorirà in una clinica privata per 1900 euro

Qui la modella si è assicurata di poter partorire all’interno di una grande vasca, con tutte le comodità e i servizi del caso. La struttura, la Monteprincipe di Boadilla che ha seguito Violeta per l’intera gravidanza, ha messo a disposizione alla futura mamma un’ostetrica personale che le ha offerto assistenza già da un mese prima del parto. “Avevo l’opportunità di farlo e l’ho fatto”, ha messo in chiaro l’influencer su Instagram mettendo a tacere ogni presumibile polemica.

L'idea di mangiare la propria placenta

Discorso a parte per l’idea di mangiare la propria placenta. Violeta ha discusso con la propria ginecologa la quale le avrebbe sconsigliato di seguire questa pratica, sempre più di tendenza tra le star di Hollywood. Da Kim Kardashian a Ilary Duff, sono sempre di più le star che si nutrono della placenta che aiuterebbe a riprendersi fisicamente dopo il parto. Sotto consiglio del medico, l’influencer spagnola avrebbe preferito evitare di ingerire l'organo, scegliendo piuttosto di utilizzare la placenta come fertilizzante per il suo giardino, secondo un’usanza maori ultimamente radicata anche negli Stati Uniti.

L'annuncio della gravidanza

Lo scorso febbraio la coppia aveva annunciato la gravidanza sui social con un tenero scatto dell’ecografia: “Saremo genitori per la prima volta. Di tutte le avventure che abbiamo vissuto insieme questa è senza dubbio la più incredibile della nostra vita”, ha scritto l’influencer che ha già rivelato che sarà mamma di una bambina.