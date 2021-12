Veera Kinnunen è diventata mamma: è nato Valter Rosario Arvo Mingoia È nato Valter Rosario Arvo Mingoia, il primo figlio di Veera Kinnunen e del judoka classe 1993 Salvatore Mingoia.

È nato Valter Rosario Arvo Mingoia, il primo figlio di Veera Kinnunen. Come annunciato su Instagram, la ballerina di Ballando con le stelle, ferma per questa edizione, ha partorito il il 19 dicembre 2021 alle ore 21.52. La finlandese e il suo compagno, Salvatore Mingoia, sono diventati genitori per la prima volta.

Le emozioni di Veera Kinnunen

Soltanto cinque giorni fa, Veera Kinnunen aveva commentato così le sue emozioni: "Non riesco bene a descrivere le sensazioni di questi giorni. Sono in una piccola bolla con i miei due uomini. Non penso e non parlo d’altro (anche perché faccio poco perciò ho poco da raccontare). Sto bene così. Non c’è un’altro posto al mondo dove preferirei stare. Nel limbo aspettando te!"

La storia tra Veera Kinnunen e Salvatore Mingoia

La ballerina, 36 anni, ha alle spalle la storica relazione con Stefano Oradei, al tempo collega di Ballando con le stelle. La storia è finita per il presunto tradimento di lei con il calciatore Pablo Daniel Osvaldo che conobbe in pista al programma. Oggi tutto quello che è stato è ormai il passato. Da un anno è legata a Salvatore Mingoia, judoka classe 1993. Tra loro tanto amore: "Aspettandoti! È stato difficile tenere il segreto. Specialmente per la nonna. Queste foto sono state fatte settimane fa quindi sei cresciuto già tanto. Finalmente possiamo condividere con voi questa nostra gioia!”.

Veera Kinnunen assente da Ballando con le stelle

Quest'anno, Veera Kinnunen è stata ovviamente assente da Ballando con le stelle a causa della sua gravidanza. Un anno fa, è stata in coppia con Paolo Conticini. L'edizione di quest'anno, una delle più apprezzate da critica e pubblico, l'avrà certamente seguita da casa, sostenendo i suoi compagni e compagne che, intanto, non le hanno mai fatto mancare il loro affetto, come Alessandra Tripoli: "Vi aspettiamo tutti presto".