Vacanze in Italia per la famiglia Beckham, paparazzata a bordo di uno yacht in Costiera Amalfitana Altra estate italiana per la famiglia Beckham, che è stata paparazzata dal settimanale Chi a bordo di uno yacht a largo delle acque di Positano, in Costiera Amalfitana. Victoria e David hanno fatto tappa anche a Nerano per concedersi un pranzo in perfetto stile italiano.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

Anche quest'anno i Beckham hanno scelto le coste italiane per le loro vacanze estive. Così come l'attrice Kate Hudson con la figlia Rani Rose, anche l'ex calciatore David Beckham, la moglie Victoria e i figli hanno fatto tappa in Costiera Amalfitana durante il loro giro per il Mediterraneo. Ora infatti si trovano a Positano e il settimanale Chi ha paparazzato l'intera famiglia mentre trascorre una giornata in barca.

I Beckham fanno tappa a Positano

La famiglia Beckham è stata paparazzata dal settimanale di Alfonso Signorini a largo delle coste di Positano, dove è arrivata a bordo di uno yacht. L'ex calciatore, come testimoniano gli scatti, passa del tempo con la figlia Harper, 11 anni, e il maggiore Cruz, 17 anni. I due ragazzi indossano i giubbotti di salvataggio e sono pronti a lanciarsi in mare a bordo di uno scooter d'acqua. David Beckham, invece, si lascia fotografare dalla moglie Victoria, che è da sempre la sua più grande ammiratrice.

Victoria Beckham scatta una foto a David Beckham in acqua (Foto dal settimanale Chi)

Consapevole di essere la moglie di uno degli uomini più sexy e desiderati, la donna è intenta a scattargli qualche foto da condividere poi magari sui social, senza gelosia. L'ex calciatore sembra anche determinato ad abbronzarsi, senza lasciare il segno del costume sulle gambe, tanto che lo arrotola sopra le ginocchia per non lasciare il segno. Sullo yacht ci sono anche alcuni amici della coppia, come il personal trainer di fiducia Bobby Rich e Jovana Rajacic. Assente il secondogenito Romeo, l'unico che sta seguendo la carriera del padre e che quindi è in trasferta con la sua squadra.

Il pranzo italiano a Nerano

Victoria e David Beckham a pranzo a Nerano (Foto dal settimanale ChI)

Così come Kate Hudson, anche i Beckham hanno fatto tappa a Nerano, un piccolo borgo che si trova dove si incontrano la Costiera Amalfitana e quella Sorrentina. Sono così scesi dallo yacht e si sono concessi un pranzo all'insegna delle tradizioni italiane con anche una bottiglia di vino, come si intravede dallo scatto. David e Victoria sono seduti uno al fianco dell'altra e appaiono decisamente affiatati, tra carezze sul viso e sguardi complici. È probabile che al tavolo con loro ci siano anche i figli, anche se non compaiono negli scatti.