Trussardi contro Ramazzotti dopo la separazione: “Stia al suo posto, ci ha già mancato di rispetto” Tomaso Trussardi si racconta in un’intervista fiume al Corriere. Lontano da Michelle, ammette di amarla ancora e spiega come sarà la loro vita da genitori separati: “Le bimbe vivranno con la mamma”. Incrinati i rapporti con Aurora Ramazzotti che spera di poter recuperare.

A cura di Giulia Turco

Tomaso Trussardi parla per la prima volta della separazione da Michelle Hunziker. Dopo la breve nota stampa di coppia diffusa lo scorso 18 gennaio, l'imprenditore si racconta in un'intervista fiume rilasciata al Corriere della Sera. Smentisce che la loro crisi sia nata durante il lockdown, come si era vociferato, e racconta come sarà la loro vita da ora in poi in veste di genitori separati per le piccole Celeste e Sole: "Le bambine stanno con la mamma ma io posso vederle quando voglio".

Tomaso Trussardi tuona su Eros Ramazzotti

Il gossip racconta che Michelle avrebbe trovato supporto nell'ex marito Eros Ramazzotti, che le avrebbe mostrato la sua vicinanza durante il periodo della separazione da Tomaso, consigliandole ad esempio di dedicarsi al karate per affrontare il dolore. "Oggi so che dice di volerla aiutare a superare la negatività", spiega Trussardi al Corriere, "ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto", tuona. "Già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante un'intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: "A letto con me non rideva".

I rapporti incrinati con Aurora

Si sono incrinati anche i rapporti con Aurora, che avrebbe confidato agli amici di essere stanca di vedere la mamma soffrire. "Ho sempre cercato di pormi come un amico", spiega Tomaso "Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno". Salvo il rapporto con Cerza: "Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo".

Oggi non si sente felice

Tomaso Trussardi cerca di focalizzare le sue energie sul lavoro. Nell'azienda di famiglia, per la quale oggi siede nel cda, e nelle nuove passioni, in particolare quella per il settore food e delle auto: "La verità è che trovo più genuino il mondo delle auto. È fatto di metalmeccanici mossi da passione pura, il fashion è più artificiale", racconta al Corriere. Tutto questo mentre la sua vita sentimentale gli è crollata addosso: "Non sono felice e non lo è neppure Michelle, ma è stata fatta una scelta per tutelare la famiglia e le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano due genitori che stanno bene insieme", spiega al Corriere. "La fine di una relazione non è mai bella, ma oggi, in questa nuova veste, andiamo d'accordo".

Il terzo figlio che non è mai arrivato

Alla domanda sul desiderio di un terzo figlio, Trussardi ammette di averlo cercato con la moglie, ma che non è arrivato, "senza rammarico". Continuerà però a godersi le sue due femminucce, che resteranno a vivere con la mamma, ma che spera riuscirà a vedere spesso. "Detto questo non so se saremo quel genere di genitori separati che fanno le vacanze insieme: magari iniziamo prima con una cena", ironizza. D'altronde il sentimento non è mai venuto a mancare: "Michelle rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in forma diversa", aggiunge. "Quando ci siamo fidanzati e sposati non avremmo mai immaginato di lasciarci".