Tra Michelle Hunziker e Angiolini è finita prima di iniziare, per questo lei non voleva parlarne

A cura di Giulia Turco

(Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, foto Chi)

Tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è finita ancor prima di iniziare. La loro frequentazione è durata circa cinque mesi, giusto il tempo di capire di non essere fatti l'uno per l'altra. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la liason è finita immediatamente sulle copertine dei settimanali di gossip, senza alcuna considerazione della sua separazione freschissima da Trussardi, delle sue due figlie piccole e di quella sua voglia di libertà che, fosse anche solo fine a se stessa, chiedeva di essere tutelata.

Michelle Hunziker non voleva rivelare il suo flirt col chirurgo

"Tutto avrebbe voluto, fuorché trovarsi sulle copertine dei giornali con un uomo che ancora non aveva avuto il tempo di conoscere, al di là delle apparenze", spiega il settimanale Chi che ha lanciato il gossip sulla rottura. Come evidenzia il servizio, la conduttrice ha tutt'altro che sbandierato il suo ultimo flirt agli occhi del pubblico. Ha cercato di mantenere quanto più possibile segreta una relazione che era ancora alle prime battute e che necessitava tempo per essere portata allo scoperto. Sicuramente, se la storia fosse proseguita, Michelle ne avrebbe parlato senza problemi. Se non lo ha fatto è perché lei stessa non si sentiva sicura di quello che stava provando.

(Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, foto Chi)

L'estate con Giovanni Angiolini e la rinnovata amicizia con Eros

Non a caso infatti le testimonianze del loro flirt riguardano incontri fugaci, notti passate in hotel a Milano, baci rubati, fughe a Parigi lontano dagli occhi indiscreti e nessuna foto di famiglia. Quando Michelle frequentava Giovanni, era quasi sempre sola. Quando passava del tempo con la sua famiglia, non c'era Giovanni. Spia indicatrice del freno a mano alla quale la conduttrice stava quasi sicuramente facendo ricorso. Nel frattempo c'è un'altra figura che deve aver avuto una certa influenza nella sua vita dell'ultimo periodo. Si tratta dell'ex marito Eros Ramazzotti, con il quale condivide interessi, passioni, come quella per lo sport. Secondo il settimanale, sul finire dell'estate la conduttrice si trova in Franciacorta, in un resort vicino proprio all'ex marito. Chissà che non abbia richiesto l'aiuto di Eros per schiarirsi le idee.