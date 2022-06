“Tom Cruise e Hayley Attwell si sono lasciati”, l’amore era nato sul set di Mission Impossible 7 Tom Cruise e Hayley Atwell si sono lasciati, scrive il The Sun: a far scoppiare la relazione anche il clamore suscitato dalla relazione una volta diventata di dominio pubblico. Avrebbero deciso di rimanere amici.

A cura di Gaia Martino

Tom Cruise e Hayley Attwell si sarebbero lasciati. La celebre star di Hollywood si sarebbe separato dalla compagna, co-protagonista di Mission Impossibile, con cui era impegnato dal 2020: già lo scorso settembre la prima crisi, apparentemente superata, ora non ci sarebbe più nulla da fare. La coppia avrebbe deciso di mettere un punto alla storia d'amore, fa sapere The Sun: il loro rapporto funzionerebbe meglio solo come amici.

Perché Tom Cruise e Hayley Attwell si sarebbero lasciati

A maggio hanno partecipato insieme alla premiere di Top Gun: Maverick, ma il The Sun fa sapere che l'attrice aveva accompagnato la star di Hollywood soltanto per supportarlo. Prima ancora si mostravano felici e sorridenti alle partite di tennis di Wimbledon, alle quali hanno preso parte come spettatori insieme documentando l'evento con alcune foto, postate su Instagram.

La relazione agli occhi di tutti appariva "genuina" ma tra loro, come coppia, non avrebbe funzionato. A far scoppiare la love story anche il clamore suscitato dalla loro relazione una volta resa pubblica: "Non ha funzionato così bene quando è stata resa pubblica la relazione, e il clamore intorno a loro è esploso di nuovo" si legge. Avrebbero così deciso di rimanere in buoni rapporti come amici.

La storia d'amore nata sul set

Da colleghi nel mondo del cinema a fidanzati: i due attori di Mission Impossible si sono innamorati sul set ma a distanza di due anni hanno capito che tra loro non può funzionare come coppia. "Sono sempre andati molto d’accordo e hanno una chimica fantastica. Per questo motivo a inizio anno avevano deciso di dare alla relazione una seconda opportunità" scrive The Sun, riferendosi alla prima crisi arrivata nel 2021. Neanche una seconda chance è riuscita a rasserenare la relazione: Tom Cruise e Hayley Atwell funzionerebbero meglio come amici e colleghi.