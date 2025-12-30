Tiziana Ferrario contro Brigitte Bardot: “Non c’è nessun merito a nascere bella”

La giornalista contesta la rilevanza mediatica data alla morte di Brigitte Bardot: “Non si ha alcun merito nel nascere belli. Ha solo avuto successo e collezionato mariti”.

Parce sepulto. È la locuzione con cui i latini invitavano a lasciare stare i morti, a perdonarli. Perdona chi è sepolto, appunto. Tiziana Ferrario, in barba ai latini e pure alle locuzioni, attacca invece Brigitte Bardot e la copertura, l'eco mediatica della sua morte. "Non si ha alcun merito nel nascere belli" scrive la giornalista su X, "perché così tanto inchiostro versato su di lei in queste ore?".

Lo strano tweet di Tiziana Ferrario

Per Tiziana Ferrario, B.B. non va ricordata perché "conta ciò che si fa nella vita". In pratica, la Bardot non avrebbe fatto nulla di rilevante. Eppure basterebbe andare su Wikipedia, neanche su una enciclopedia cartacea, basta il web per scoprire il motivo. Ma la giornalista incalza:

Non si ha alcun merito nel nascere belli, come è toccato a #BrigitteBardot. Conta ciò che si fa nella vita. Lei ha fatto l’attrice, ha avuto successo e collezionato mariti, per il resto si è occupata dei suoi gatti. Perchè così tanto inchiostro versato su di lei in queste ore?

Cosa ha fatto Brigitte Bardot per essere ricordata

Il tweet su X è stato così deflagrante che gli stessi utenti, tra uno sgomento e l'altro, si sono presi la briga di "offrire contesto", come la funzione del social di Elon Musk permette quando qualcuno scrive qualcosa di poco chiaro. Si legge: "Brigitte Bardot è comparsa in 47 film, tra cui molti successi globali, fu icona mondiale, vincitrice del David di Donatello 1961, nominata ai BAFTA, Legion d’Onore 1985, premiata dall’ONU per l’attivismo animalista".

Questo, tanto per cominciare. Noi ci mettiamo pure che dopo la sua morte, B.B. ha lasciato tutti i suoi averi alla sua fondazione e che ha avuto una vita privata tanto avventurosa "da fare provincia", per citare Parenti Serpenti che ogni fine anno torna sempre in voga. Insomma, stai a vedere che ha fatto più bella figura Anna Falchi, che s'è paragonata a lei. E siccome abbiamo aperto con una locuzione latina, ci sta bene chiudere con un proverbio italianissimo: del bel tacer non fu mai scritto.