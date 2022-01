Tentato furto al negozio di Belen e Cecilia Rodriguez: “Papà Gustavo ha inseguito i ladri” Al Sister’s Market di Belen e Cecilia Rodriguez dei ragazzi hanno provato a rubare un paio di scarpe. Papà Gustavo ha inseguito e fermato i ladri.

Sister's Market di Belen e Cecilia Rodriguez, aperto al centro di Milano, sta avendo un enorme successo. Le sorelle argentine hanno messo in vendita una serie di abiti e accessori usati ma nelle ultime ore dei ragazzi hanno provato ad appropriarsi di un paio di scarpe firmate senza pagarle. Papà Gustavo è riuscito a sventare il colpo.

Il racconto di Cecilia e Belen Rodriguez

Ieri sera dei ragazzi hanno provato a rubare al Sister's Market, il negozio di Belen e Cecilia Rodriguez. Le due argentine attraverso i loro profili social hanno raccontato l'accaduto. La fidanzata di Ignazio Moser nelle sue IG story ha spiegato che dei ragazzi entrati nel locale per misurare alcuni abiti hanno provato a rubare un paio di scarpe firmate ma per fortuna papà Gustavo che era lì presente è riuscito a recuperarle inseguendoli. Anche la showgirl e modella di successo ha aggiornato il suo profilo Instagram per commentare l'accaduto, definendo suo padre ‘un eroe':

Mio padre è e sarà per sempre il mio eroe. Ieri sera al Sister's Market hanno provato a rubare questo paio di scarpe, lui ha capito la situazione ed è corso dietro loro per 200 metri per poi prenderli e chiedergli di restituirle.

Sister's Market è il mercatino benefico delle sorelle Rodriguez

Questa è la seconda volta che Belen e Cecilia Rodriguez mettono in vendita, in un negozio, gli abiti, le scarpe e gli accessori che non usano più. Le sorelle argentine nel 2019 hanno avuto un successo incredibile con il loro Sister's Market e per questo motivo hanno deciso di replicare: in quella occasione il ricavato servì a finanziare l'acquisto di doni destinati ai pazienti del reparto oncoematologia pediatrica dell'ospedale San Gerardo di Monza. Furono le sorelle in persona a consegnare i regali ai piccoli: "Tutto questo non ha prezzo. Grazie ragazzi perché mi avete fatto tanto bene. E voi che siete incredibili! Non potete capire quanta ammirazione nutro per persone come voi" commentò in quella occasione Belen. Secondo quanto riportato da Whoopsee.it anche quest'anno l'iniziativa sarà benefica: parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.