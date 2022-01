Ladri in casa di Cecilia Capriotti, l’attrice mostra le foto del furto Rientro a Milano con un’amara sorpresa per Cecilia Capriotti. L’ex concorrente del GFVip ha dovuto fare i conti con dei ladri che le sono entrati in casa approfittando della sua assenza, come mostra nei video sui social.

A cura di Ilaria Costabile

Un brutto rientro dalle vacanze quello di Cecilia Capriotti che tornata a Milano, dopo essersi concessa qualche giorno di relax lontana dalla routine, ha trovato una sorpresa a dir poco spiacevole. La sua casa, infatti, era stata messa completamente a soqquadro, dei ladri sono entrati approfittando dell'assenza e hanno rovistato ovunque cercando oggetti di valore e qualcosa da poter portare via.

Le immagini della casa sottosopra

Una scena a cui nessuno vorrebbe mai poter assistere, ma quanto ha visto Cecilia Capriotti una volta aperta la porta della sua abitazione milanese, l'ha lasciata senza parole. Ancora sconvolta, infatti, pubblica sul suo profilo Instagram un video in cui mostra cosa è successo mentre lei era lontana da casa. Stanza completamente messe sotto sopra, con cassetti e armadi aperti, sedie rivoltate per terra, vestiti, borse e oggetti di ogni genere sparsi sul pavimento e buttati alla rinfusa. "Vi rendete conto?" dice l'attrice che aggiunge: "Questa è la sorpresa che uno trova quando torna dalla vacanza". L'ex gieffina, come aveva mostrato lei stessa sui social pubblicando video e storie, si era concessa qualche giorno lontana da Milano, insieme alla sua famiglia, ignara del fatto che al suo ritorno avrebbe trovato questa amara sorpresa.

L'esperienza al Grande Fratello Vip

Lo scorso anno, Cecilia Capriotti partecipava come concorrente al Grande Fratello Vip 5, entrando a distanza di qualche mese dagli altri inquilini che già avevano fatto il loro ingresso trionfale e stavano già combattendo con la loro resistenza, per quello che sarebbe stato il reality più lungo nella storia della televisione. Durante questa esperienza l'attrice aveva dato modo di farsi conoscere ancor meglio dal pubblico, rimescolando anche le dinamiche del gioco e rinvigorendolo, dato che ormai lo show aveva già trovato i suoi punti fermi in alcuni personaggi come Tommaso Zorzi, Dayane Mello e Stefania Orlando.