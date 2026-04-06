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Stefano De Martino vende la sua barca Santiago e su TikTok i nuovi proprietari festeggiano

Su TikTok è virale il video dei nuovi proprietari della barca di Stefano De Martino: il gozzo si chiama ora “Lions”. Gabriele Parpiglia ha ricostruito la storia dietro la vendita.
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A cura di Gennaro Marco Duello
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Un brindisi, i calici alzati verso il cielo, e un nome che non c'è più. Il video che circola su TikTok da qualche ora è diventato virale in poche ore: un gruppo di persone festeggia a bordo di un'imbarcazione, con la didascalia "L'ex barca di Stefano De Martino". I fan del conduttore di Affari Tuoi non hanno avuto dubbi sull'identità del gozzo. Ma c'è un dettaglio che chiude il cerchio: il nome Santiago, inciso a poppa, è sparito. Al suo posto c'è scritto "Lions".

Un gozzo sorrentino da 300mila euro, costruito a mano

Per capire cosa rappresentava quella barca, bisogna tornare al 2019. È lì che De Martino commissionò l'imbarcazione a Stanislao Esposito, maestro artigiano di Castellammare di Stabia, tra i pochi a costruire ancora gozzi sorrentini secondo la tradizione: legni pregiati, lavorazione interamente artigianale. Il valore stimato dell'imbarcazione oscillava tra i 250 e i 300mila euro.

A ricostruire la vicenda nella sua newsletter è il giornalista Gabriele Parpiglia, che aggiunge il dettaglio che dà senso all'intera storia: il nome Santiago era ovviamente per il figlio di Stefano De Martino e Belén Rodríguez, nato nel 2013, al centro della vita del conduttore ben prima che diventasse il personaggio televisivo più chiacchierato d'Italia.

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Un video su TikTok mostra il cambio del nome

Sotto al video qualcuno aveva provato a mettere in dubbio l'identità dell'imbarcazione, ma l'autore del contenuto ha confermato che si tratta proprio del gozzo dell'ex velino di Amici. La ridenominazione in "Lions" e il brindisi dei nuovi proprietari hanno trasformato quella che poteva essere una semplice notizia di gossip in una storia con una sua struttura narrativa: c'è una barca, c'è un nome che pesava, c'è una scelta. Dopo anni di traversate tra Capri e le isole pontine, Santiago ha cambiato mani. E nome.

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