Stefano De Martino vende la sua barca Santiago e su TikTok i nuovi proprietari festeggiano
Un brindisi, i calici alzati verso il cielo, e un nome che non c'è più. Il video che circola su TikTok da qualche ora è diventato virale in poche ore: un gruppo di persone festeggia a bordo di un'imbarcazione, con la didascalia "L'ex barca di Stefano De Martino". I fan del conduttore di Affari Tuoi non hanno avuto dubbi sull'identità del gozzo. Ma c'è un dettaglio che chiude il cerchio: il nome Santiago, inciso a poppa, è sparito. Al suo posto c'è scritto "Lions".
Un gozzo sorrentino da 300mila euro, costruito a mano
Per capire cosa rappresentava quella barca, bisogna tornare al 2019. È lì che De Martino commissionò l'imbarcazione a Stanislao Esposito, maestro artigiano di Castellammare di Stabia, tra i pochi a costruire ancora gozzi sorrentini secondo la tradizione: legni pregiati, lavorazione interamente artigianale. Il valore stimato dell'imbarcazione oscillava tra i 250 e i 300mila euro.
A ricostruire la vicenda nella sua newsletter è il giornalista Gabriele Parpiglia, che aggiunge il dettaglio che dà senso all'intera storia: il nome Santiago era ovviamente per il figlio di Stefano De Martino e Belén Rodríguez, nato nel 2013, al centro della vita del conduttore ben prima che diventasse il personaggio televisivo più chiacchierato d'Italia.
Un video su TikTok mostra il cambio del nome
Sotto al video qualcuno aveva provato a mettere in dubbio l'identità dell'imbarcazione, ma l'autore del contenuto ha confermato che si tratta proprio del gozzo dell'ex velino di Amici. La ridenominazione in "Lions" e il brindisi dei nuovi proprietari hanno trasformato quella che poteva essere una semplice notizia di gossip in una storia con una sua struttura narrativa: c'è una barca, c'è un nome che pesava, c'è una scelta. Dopo anni di traversate tra Capri e le isole pontine, Santiago ha cambiato mani. E nome.