Stefania Orlando dopo la separazione: “Sto vivendo una fase nuova, la solitudine non mi spaventa” Intervistata dal settimanale Chi, Stefania Orlando ha raccontato la separazione dal marito Simone Gianlorenzi, annunciata via Instagram a metà settembre e arrivata dopo quasi 15 anni insieme: “Quando le cose non vanno per il verso giusto bisogna avere il coraggio di lasciarle andare. Sto vivendo una fase nuova”.

A metà settembre Stefania Orlando ha annunciato la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi. Con una storia pubblicata su Instagram, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha reso pubblica la separazione dal marito dopo quasi 15 anni insieme: "Abbiamo preso strade diverse, solo noi sappiamo le reali motivazioni". Intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice ha raccontato come si sente ora e cosa ha portato alla fine di questo capitolo sentimentale della sua vita.

La decisione di separarsi dal marito Simone Gianlorenzi

Tra le pagine del settimanale Chi, Stefania Orlando ha raccontato che la decisione di separarsi dal marito è stata presa di comune accordo intorno ai primi di agosto, dopo quasi 15 anni passati uno accanto all'altra. L'annuncio ufficiale, però, è arrivato più di un mese dopo: "Stavano iniziando a uscire le prime indiscrezioni e allora lì, di comune accordo, abbiamo deciso di dire la verità. Volevamo evitare qualsiasi strumentalizzazione e bloccare, sul nascere, assurde ricostruzioni". Il momento più difficile, ha spiegato la conduttrice, è stato rendersi conto che qualcosa tra loro era cambiato dopo tanti anni d'amore:

Ci siamo guardati in faccia e abbiamo fatto i conti con la realtà. Bisogna accettare che alcune persone, a un certo punto, decidano di non voler più far parte della nostra vita. Quando le cose non vanno per il verso giusto bisogna avere il coraggio di lasciarle andare.

Come sta Stefania Orlando dopo la separazione

Stefania Orlando sta ancora facendo i conti con il dolore per la fine del matrimonio, ma confessa di star anche cercando il lato positivo di quello che le sta accadendo, curiosa del futuro e smarrita allo stesso tempo:

Sto provando a vivere questo dolore come un'opportunità. Sto vivendo una fase nuova. È come se avessi davanti a me un foglio bianco tutto da scrivere. Sono incuriosita, ma allo stesso tempo smarrita. Sono passata dal "noi", sempre e comunque, al più semplice "io".

Dopo tanti anni passati con una persona accanto, l'ex gieffina ammette di volersi prendere del tempo per se stessa, per ritrovare il suo equilibrio prima di poter voltare pagina sentimentalmente: "La solitudine non mi spaventa affatto. È troppo presto per capire quel che voglio. Vorrei solo stare bene. L'amore quello vero è quello che resta dopo l'euforia".