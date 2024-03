“Sonia Bruganelli in Spagna, ha fatto il tifo per l’amico Angelo Madonia”, ex di Ema Stokholma Sonia Bruganelli, in vacanza in Spagna, ne avrebbe approfittato per partecipare a una puntata dell’edizione spagnola di Ballando con le stelle e fare il tifo per l’amico Angelo Madonia, ex fidanzato di Ema Stokholma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Sonia Bruganelli avrebbe un grande amico nel cast di Ballando con le stelle. Lo sostiene Dagospia secondo cui la ex moglie di Paolo Bonolis sarebbe volata in Spagna per una breve vacanza invernale. Una volta sul posto l’imprenditrice ne avrebbe approfittato per assistere una puntata di Ballando con las estrellas, la versione iberica del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, e fare il tifo per l’amico Angelo Madonia. Niente di romantico tra i due, solo un legame amichevole e la possibilità per Bruganelli di assistere alla realizzazione all’estero di un format già molto noto e di grande successo in Italia.

Angelo Madonia è l’ex fidanzato di Ema Stokholma

Angelo Madonia è uno dei maestri di danza di Ballando con le stelle. Proprio grazie al talent show condotto da Milly Carlucci su Rai1, il ballerino e coreografo ha conosciuto la conduttrice tv Ema Stokholma che è stata sua partner in tv proprio a Ballando. Tra un passo e l’altro i due si sono innamorati e hanno vissuto una lunga storia d’amore, durata circa un anno e conclusasi da qualche mese. "Non è proprio un periodo semplice. Dopo un anno trascorso insieme, le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti. La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Con il tempo ho capito che non siamo compatibili io e Angelo", così Ema aveva motivato la rottura.

Sonia Bruganelli single dopo la separazione da Bonolis

All’imprenditrice ed ex moglie di Paolo Bonolis sono stati attribuiti diversi flirt dal momento in cui è stata annunciata la separazione dal noto presentatore e volto Mediaset. Per il momento, tuttavia, Sonia sembrerebbe essere single. Non si è dimostrato essere un legame di natura sentimentale, ad esempio, quello con Antonino Spinalbese, conosciuto durante la partecipazione dell’ex compagno di Belén al Grande Fratello Vip. Tra loro solo molta stima e una collaborazione di natura professionale.