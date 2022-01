Sinead O’Connor ha rivelato le ultime volontà del figlio Shade, i funerali saranno Indù Sinead O’Connor ha rivelato le ultime volontà del figlio Shade in merito al desiderio di avere dei funerali Indù, che avrebbero contemplato la presenza solo dei familiari stretti.

A cura di Redazione Spettacolo

Sinead O'Connor ha rivelato le ultime volontà del figlio Shade in merito al desiderio di avere dei funerali Indù, che avrebbero contemplato la presenza solo dei familiari stretti. "Ovunque tu sia, per favore resta con me. Il mio bambino. Non so come farò a vivere senza di te" aveva scritto la cantante su Twitter, ferita dal dolore lancinante che la morte del figlio 17enne le aveva lasciato nel cuore dopo la scoperta del suo suicidio. Il suo funerale si terrà giovedì al forno crematorio di Newlands Cross a Dublino, come riportato da sua madre in diversi tweet:

Shane era indù. Quindi il funerale sarà solo di sua madre e suo padre. Questo era anche il desiderio espresso da Shane nei suoi appunti di suicidio. Se hai intenzione di inviare qualcosa all'obitorio dell'ospedale di Loughlinstown, invia fiori o oggetti indù. In alternativa, fiori o oggetti indù possono essere inviati al crematorio di Newlands Cross. Credo che la cerimonia si terrà giovedì.

Come avvengono i funerali indù: la cremazione per liberarsi del corpo

Shane, 17 anni, si è tolto la vita due giorni dopo essere scomparso dal luogo in cui si trovava al Tallaght Hospital di Dublino. Il suo corpo è stato trovato sabato 8 gennaio a Bray, nella contea di Wicklow, e in seguito la madre ha raccontato di come si è tolto la vita impiccandosi. I funerali indù prevedono che i corpi dei defunti siano sottoposti al processo della cremazione, a esclusione dei corpi dei bambini e dei morti per pestilenze. La cremazione è anche oggi considerata come l’elemento fondamentale per il passaggio veloce dell’anima a una nuova dimensione: questo passaggio, infatti, viene considerato impossibile fino a quando esiste ancora il vecchio corpo.

"Che riposi in pace e che nessuno segua il suo esempio. Bambina mia. Ti amo così tanto. Per favore, stai in pace" aveva scritto Sinead O'Connor quando aveva comunicato la triste notizia della morte di Shade sui social. Le successive parole sono state per il padre di Shade, il musicista folk irlandese Donal Lunny, al quale è andato tutto il suo affetto e la sua vicinanza per una perdita così atroce.