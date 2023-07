Simone Susinna avrebbe ritrovato l’amore, le foto con l’artista brasiliana Anitta Simone Susinna, star del film 365, avrebbe ritrovato l’amore con l’artista Anitta. I due si sono mostrati insieme in occasione di una campagna per Dolce e Gabbana, in atteggiamenti che appaiono più che professionali.

A cura di Elisabetta Murina

Simone Susinna avrebbe ritrovato l'amore. L'attore, star del film 365 (in cui interpreta il personaggio di Nacho), si è mostrato sui social insieme all'artista brasiliana Anitta in alcuni scatti che non sembrano lasciare dubbi sul loro rapporto.

Le foto di Simone Susinna con Anitta

Simone Susinna, sul suo profilo Instagram, ha condiviso alcuni scatti con l'artista brasiliana Anitta, realizzati in occasione di una campagna fotografica per Dolce e Gabbana. Tra i due, però, sembra esserci qualcosa in più di un rapporto professionale, come mostrano le foto in atteggiamenti piuttosto intimi. Nessuna conferma ufficiale per il momento, nè da parte dell'attore nè dall'artista brasiliana, anche modella per il noto marchio di moda.