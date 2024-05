Arisa: “Per essere amata farei qualsiasi cosa, per un uomo presi 13 chili in un mese”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

“Per essere amata farei qualsiasi cosa. Se mi vogliono magra, dimagrisco, se grassa, ingrasso”, lo dichiara Arisa in un’intervista rilasciata al Corriere che l’ha vista raccontare il suo modo di vivere l’amore. “Gli uomini risolti desiderano accanto una donna intelligente e io lo sono. Mi spiace solo che, se incontro qualcuno che mi attrae e, che so, è un amante delle begonie, io per lui divento una begonia. Se ha la passione dei serpenti, mi faccio serpente. Per essere amata farei qualsiasi cosa”, descrive l’artista che rivela di essersi realmente plasmata alla volontà altrui per amore, “Se mi vogliono magra, dimagrisco, se grassa, ingrasso. Una volta mi ero lasciata con una ragazzo di cui ero molto innamorata. Ho fatto tanto sport, mi era venuto un fisico pazzesco. Lui tornò. ‘Ti preferisco curvy'. E in un mese ho ripreso 13 chili. Dovrei vivere l’amore con cautela, trovare qualcuno che mi faccia sentire bene nella mia pelle”.

Le proposte di matrimonio social: “Ne ho ricevute 1500”

La cantante torna a parlare del post provocatorio pubblicato su Instagram nell’agosto 2023 quando, posando completamente nuda, si dichiarò aperta a eventuali proposte di matrimonio. “Ho ricevuto mille, anche 1.500 proposte, ho smesso di contarle”, racconta oggi, “Ma in realtà non cercavo marito, era un modo per denunciare il cinismo dei rapporti che viviamo, filtrati dai social, era ironico. Io non sono soltanto Arisa, ma una donna come le altre, fatta di carne, con le stesse speranze e gli stessi sentimenti di tutti”.

Sulla polemica tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro: “Uscite indelicate”

Arisa si espone quindi sulla polemica che ha visto contrapposti Tiziano Ferro e Mara Maionchi a proposito delle presunte forzature subite dall’artista a inizio carriera a proposito di peso e orientamento sessuale. “Mara è squisita, ma talvolta ha delle uscite un pochino indelicate. Ci sono cose che, per quanto vere, è meglio non dire. Raccontò che La notte era una canzone per depressi, mi sono risentita. Tiziano passa un momento difficile. Ci vuole tatto”, è il commento di Arisa.